«За пропаганду «Единой России» и атаки на оппозиционеров» Твиттер заблокировал 1152 аккаунта

В блоге Твиттера 12 июня появился отчет об удалении сетей аккаунтов, связанных с проправительственными информационными операциями по всему миру. В нем фигурируют Китай, Россия и Турция. Всего было удалено 32 242 аккаунта, большинство из них (23750) относится к Китаю.



В частности, в отношении России говорится, что были удалены 1152 аккаунта, выявленные специалистами как в самом Твиттере, так и сторонними исследователями. Речь идет о скоординированных действиях пользователей, связанных с сайтом «Актуальная политика», «поддерживающим государственную политическую пропаганду в России». В частности, владельцы аккаунтов были уличены в кросс-постах и продвижении публикаций не естественными, скоординированными, действиями, в политических целях.

