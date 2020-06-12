FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
69.12р78.52р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
12.06.2020 11:31
6
Печать

«За пропаганду «Единой России» и атаки на оппозиционеров» Твиттер заблокировал 1152 аккаунта

В блоге Твиттера 12 июня появился отчет об удалении сетей аккаунтов, связанных с проправительственными информационными операциями по всему миру. В нем фигурируют Китай, Россия и Турция. Всего было удалено 32 242 аккаунта, большинство из них (23750) относится к Китаю.

В частности, в отношении России говорится, что были удалены 1152 аккаунта, выявленные специалистами как в самом Твиттере, так и сторонними исследователями. Речь идет о скоординированных действиях пользователей, связанных с сайтом «Актуальная политика», «поддерживающим государственную политическую пропаганду в России». В частности, владельцы аккаунтов были уличены в кросс-постах и продвижении публикаций не естественными, скоординированными, действиями, в политических целях.

«Активность включала пропаганду партии «Единая Россия» и атаки на оппозиционеров», — говорится в комментарии Твиттера.

Твиттер не только удалил информацию, которая нарушала правила пользования сервисом, но и поделился ею с исследователями — Австралийским институтом стратегической политики и лабораторией исследования Интернета в Стэнфорде.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

DAE70
Теперь понятно, кому принадлежат кого поддерживают все эти якобы "независимые и демократические" соц. сети.
Modest_5e4ce41f7533b
И на Фонтанке грубиянов вычищали, никто по этому поводу в рынду особо не колотил.
260657101
Читайте внимательно, " за нападки оппозиционеров". Все правильно Тви сделал, то как портянки в коментах глумятся в коментах у нормальных людей и оппозиционеров, которые критикуют Путина и его "вертикаль", заслуживает бана. У портянок прием один, оскорбления, преследования и вот это вот все, глумление, вот чем свора ботов занимается.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний