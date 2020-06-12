Коронавирусом по всему миру заразились более 7,5 млн человек

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 7,5 миллионов человек, что сравнимо с населением Гонконга. По данным университета Джона Хопкинса (США) на утро 12 июня, число скончавшихся за сутки достигло 421 498 человек.



В России подтвержденных случаев было выявлено 501 800 (сейчас уже 511 423, университет не успел обновить данные), страна находится на третьей строчке в мире после США и Бразилии. Четвертую позицию занимает Индия.



По данным портала Worldometer, в России от коронавируса умирает 45 человек на 1 миллион жителей.

