«Удаленка» в Кремле заканчивается. Сотрудников администрации президента возвращают на работу

Большинство сотрудников администрации президента вернутся на работу уже с 15 июня. Об этом 12 июня пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.



«До нас довели, что, поскольку сняты ограничения (в Москве), с понедельника, 15 июня, возвращаемся к нормальному режиму работы», — заявил изданию собеседник.



Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК об отмене режима удаленной работы в Кремле.



Напомним, на «удаленку» сотрудников администрации президента перевели 30 марта — после объявления о первой нерабочей неделе. График работы был гибким, рассказывают источники издания: кому и когда трудиться из дома — определяли главы управлений или их заместители.

