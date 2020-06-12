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12.06.2020 10:05
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«Удаленка» в Кремле заканчивается. Сотрудников администрации президента возвращают на работу

Большинство сотрудников администрации президента вернутся на работу уже с 15 июня. Об этом 12 июня пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

«До нас довели, что, поскольку сняты ограничения (в Москве), с понедельника, 15 июня, возвращаемся к нормальному режиму работы», — заявил изданию собеседник.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК об отмене режима удаленной работы в Кремле.

Напомним, на «удаленку» сотрудников администрации президента перевели 30 марта — после объявления о первой нерабочей неделе. График работы был гибким, рассказывают источники издания: кому и когда трудиться из дома — определяли главы управлений или их заместители.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале снятия ограничений в столице 8 июня — оно пройдет в три этапа. Последний должен стартовать 23 июня — за день до проведения парада Победы.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
В связи с победой над коронавирусом надо провести совместное, торжественное заседание обеих палат с правительством.
Samal_5e4d4df31fec5
судя по их эффективности за последние 2-3 месяца можно их на работу не возвращать. Освободившиеся кабинеты и здания законсервировать или сдать в аренду частному бизнесу, если он очухается после этого режима Пу
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