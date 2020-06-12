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12.06.2020 00:25
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Путин учредил памятную медаль за вклад в организованную в период борьбы с коронавирусом акцию «Мы вместе»

Президент России Владимир Путин учредил памятную медаль за вклад в акцию взаимопомощи «Мы вместе». Соответствующее распоряжение 11 июня было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В связи с высокой общественной значимостью общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе", организованной в РФ в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году: ... Учредить памятную медаль "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе"», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что в Петербурге появилась новая награда губернатора — знак отличия «За доблесть в спасении». Ее планируют вручить тем, кто отправился на передовую, чтобы бороться за жизнь больных COVID-19.

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