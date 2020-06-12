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12.06.2020 00:07
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SpaceX выводит на орбиту группировку малых спутников Starlink

Компания SpaceX 13 июня планирует вывести на орбиту очередную группировку малых спутников Starlink, о чём она сообщает в Twitter.

"Мы намечаем запуск 58 спутников Starlink и трех аппаратов компании Planet labs на субботу, 13 июня, в 05:21 (12:21 мск)", - сообщает SpaceX.

Для запуска выделена ракета-носитель Falcon 9. Ее первая ступень ранее дважды использовалась для доставки грузов на борт Международной космической станции.

Микроспутники Planet labs оснащены портативными телескопом и камерой с высоким разрешением и предназначены для мониторинга поверхности Земли с орбиты.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников Starlink, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группа аппаратов, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года. Предыдущие два запуска состоялись 22 апреля и 3 июня.

Сеть Starlink предназначена для предоставления пользователям по всей планете доступа к Интернету за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Планируется, что эта система связи будет повсеместно, в том числе в труднодоступных и малонаселенных районах, обеспечивать широкополосный доступ к интернету на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

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Комментарии (1)

dragvs
Рутина. У SpaceX спутников на орбите больше чем у какого-либо другого спутникового оператора на планете. Там объем телеметрии ежемесячный уже просто гигантский.
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