ГК «ПСК»: варианты досрочного погашения ипотеки

Сокращать срок выплат или ежемесячный платёж — зависит от целей заёмщика и его финансовой стабильности. В ГК «ПСК» рассказали о различии в подходах на примере квартиры в ЖК «Славянка».

Фото: freepik.com

Уменьшить срок платежа

Существует два типа платежей: аннуитетные или дифференцированные. В большинстве банков выдают ипотеку по первой схеме. Итак, в случае аннуитетных платежей займ выплачивается по графику равными суммами. Часть суммы идёт на погашение процентов по кредиту, часть — на основное тело кредита. В первой половине срока выплат гасят в основном проценты по кредиту, а разница составляет сумму основного долга.

Уменьшение срока платежа подходит тем, кто уверен в своей финансовой стабильности. Такой способ позволяет сэкономить средства в будущем: общая переплата по кредиту будет меньше. Например, при покупке двухкомнатной квартиры в ЖК «Славянка» от 4,1 млн руб. при первоначальном взносе 900 тыс. руб. и ставке 6,5%* на 20 лет ежемесячные выплаты составят 24 290 рублей.

Если через год после заключения договора внести 500 тыс. руб. разовым платежом, сумма процентов поменяется, а вместе с ней — и общий размер выплат. Для погашения можно использовать материнский капитал.

Фото: ГК «ПСК»

Чем раньше внести сумму для досрочного погашения, тем больше выгода. Такова аннуитетная схема. Во второй половине срока может оказаться вообще невыгодно тратить крупную сумму на досрочное погашение.

Уменьшить размер платежа

Второй вариант — уменьшить размер платежа. Подойдёт тем, кто не хочет рисковать. Так уменьшается ежемесячная нагрузка на бюджет с момента внесения средств. Если внести 500 тыс. руб. через год после получения ипотеки, после этого схема выплат будет выглядеть так:

Фото: ГК «ПСК»

Дифференцированные платежи

В таком случае сначала гасят тело кредита равными суммами, а проценты рассчитываются от остатка задолженности. Первое время сумма выплат будет выше, чем в аннуитетных платежах, зато каждый месяц сумма будет уменьшаться. В случае квартиры из примера размер ежемесячных платежей будет постепенно снижаться с 31 437 до 13 649 руб.

После внесения 500 тыс. руб. часть идёт на ежемесячный платёж (например, 30 тыс. руб.), а остаток списывается в счёт основного долга на следующие месяцы, насколько хватит средств. И пока сумма основных платежей покрыта, оплачиваются только проценты на остаток долга.

Когда срок закончится, платежи возобновятся по обычной схеме.

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ЖК «Славянка» — застройщик ООО «СУ-235», проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

Апарт-комплекс Start — застройщик ООО «Компания СОЛ», проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

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