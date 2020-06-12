Все дороги ведут в «Гараж»

Больше, чем гараж



Санкт-Петербург активно развивается в южном направлении. Комплексное освоение территории на подъезде к Пушкину ведёт строительная компания «Терминал-Ресурс». Микрорайон «На Царскосельских холмах» займёт площадь 316 га. Помимо жилой застройки, он будет включать коммерческие объекты, новую социальную и транспортную инфраструктуру. В ближайшее время на «Царскосельских холмах» откроется бизнес-парк «Гараж».



Большую часть здания, почти 10 тысяч из 13,5 тысяч «квадратов», займет наземный многоярусный паркинг на 300 парковочных мест. Машиноместо можно приобрести или взять в аренду. В двухэтажном пристроенном здании смогут разместиться магазины, предприятия бытового обслуживания, кафе, аптека, офисы. Объект выдержан в стиле голландской архитектуры. Высокие потолки и свободные планировки позволяют разместиться организациям самых разных видов деятельности.



Коммерческие помещения также можно разместить и арендовать площадью от 1 кв. м.



Деловая среда



Успех бизнеса во многом зависит от местоположения офиса или предприятия. У локации Царскосельских холмов — хороший потенциал развития. Уже сейчас на прилегающей территории проживает 7 тысяч человек, в перспективе население увеличиться до 40–50 тысяч. Всего же население Пушкинского района — около 200 000 человек. Кроме того, на территории проекта работает бизнес центр «Перспектива» с общим количеством сотрудников 500 человек.



В стороне от оживленной магистрали возводятся малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Четыре из них уже заселены, в пятом «Образцовом квартале» новосёлы делают ремонт, шестой жилой комплекс достраивается. В этом году участники долевого строительства получат ключи. Такое расположение бизнес парка открывает широкие возможности для бизнеса в Пушкинском районе.