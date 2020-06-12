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Все дороги ведут в «Гараж»
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга завершается строительство нового общественно-делового объекта — бизнес-парка «Гараж».
Больше, чем гараж
Санкт-Петербург активно развивается в южном направлении. Комплексное освоение территории на подъезде к Пушкину ведёт строительная компания «Терминал-Ресурс». Микрорайон «На Царскосельских холмах» займёт площадь 316 га. Помимо жилой застройки, он будет включать коммерческие объекты, новую социальную и транспортную инфраструктуру. В ближайшее время на «Царскосельских холмах» откроется бизнес-парк «Гараж».
Большую часть здания, почти 10 тысяч из 13,5 тысяч «квадратов», займет наземный многоярусный паркинг на 300 парковочных мест. Машиноместо можно приобрести или взять в аренду. В двухэтажном пристроенном здании смогут разместиться магазины, предприятия бытового обслуживания, кафе, аптека, офисы. Объект выдержан в стиле голландской архитектуры. Высокие потолки и свободные планировки позволяют разместиться организациям самых разных видов деятельности.
Коммерческие помещения также можно разместить и арендовать площадью от 1 кв. м.
Деловая среда
Успех бизнеса во многом зависит от местоположения офиса или предприятия. У локации Царскосельских холмов — хороший потенциал развития. Уже сейчас на прилегающей территории проживает 7 тысяч человек, в перспективе население увеличиться до 40–50 тысяч. Всего же население Пушкинского района — около 200 000 человек. Кроме того, на территории проекта работает бизнес центр «Перспектива» с общим количеством сотрудников 500 человек.
В стороне от оживленной магистрали возводятся малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Четыре из них уже заселены, в пятом «Образцовом квартале» новосёлы делают ремонт, шестой жилой комплекс достраивается. В этом году участники долевого строительства получат ключи. Такое расположение бизнес парка открывает широкие возможности для бизнеса в Пушкинском районе.
Всё по пути
Бизнес-парк «Гараж» строится на пути следования в Пушкин — на пересечении Петербургского шоссе и улицы Кокколевской. От него пятнадцать минут занимает дорога до ближайших станций метро — «Московская», «Звездная», «Купчино», рядом есть удобные выезды на Пулковское, Московское, Киевское шоссе, Витебский проспект, кольцевую автодорогу. Застройщик активно участвует в развитии улично-дорожной сети. Началась реализация долгосрочного большого проекта — Южной широтной магистрали. На первых этапах его реализации ведётся строительство участка от Волхонского шоссе до Соколиной ул. и ул. Сарицкой от Соколиной ул. до Петербургского шоссе (Южно-Волхонская дорога). РЖД завершает проектирование остановочного павильона на территории Царскосельских холмов», он откроется на ветке Луга — Балтийская, и свяжет местных жителей с Балтийским вокзалом в центре Санкт-Петербурга.
Скоро открытие
Строительство «Гаража» ведётся с опережением графика: завершается устройство фасадов и кровли, идет монтаж лестничных клеток, лифта и газовой котельной. Сдать объект в эксплуатацию планируется осенью текущего года.
— Отличительная особенность архитектуры «Гаража» — высокие потолки и большие окна, — говорит генеральный директор генподрядной организации «Ресурс-Инт» Сергей Печников. — Высота потолков в пристроенных помещениях достигает 6,5 метров. Запроектированы большие арочные окна. В помещении будет много дневного света, появится дополнительный объём. Усиленная конструкция окон обеспечит надежность, а высокий коэффициент сопротивления теплопередаче — комфорт даже в холодную погоду.
Коммерческие помещения будут сдаваться без отделки, собственник сможет сам определить их стиль в зависимости от назначения и оформить под конкретные задачи.
Отдел продаж и аренды застройщика СК «Терминал- Ресурс»: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с будущим бизнес парком «Гараж»), тел. (812) 719 19 19, www.devcent.ru
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс «Образцовый квартал», жилой комплекс «Образцовый квартал 2», жилой комплекс «Образцовый квартал 3», жилой комплекс «Образцовый квартал 4», жилой комплекс «Образцовый квартал 5», жилой комплекс «Образцовый квартал 6» — застройщик ООО «Терминал-Ресурс», проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya