Аскетизм и воздержание в эпоху коронавируса. Мурашко призвал россиян не ходить в гости

Жителям России, несмотря на снятие ряда ограничительных мер и снижение заболеваемости коронавирусом, стоит воздержаться от походов в гости. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Человек, имеющий иммунитет, больше защищен сам, поскольку его защитные силы позволяют ему побороть вирус, если он с ним сталкивается повторно. Тот же человек, который не переболел, сталкиваясь с любыми вещами или в случае, если приходящий гость принесет [вирус] на одежде или на каких-то предметах, то, конечно же, риск [заражения] существует. Походы к друзьям и в гости нужно по-прежнему ограничивать», — сказал Мурашко 11 июня в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».