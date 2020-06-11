Аскетизм и воздержание в эпоху коронавируса. Мурашко призвал россиян не ходить в гости
Жителям России, несмотря на снятие ряда ограничительных мер и снижение заболеваемости коронавирусом, стоит воздержаться от походов в гости. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Человек, имеющий иммунитет, больше защищен сам, поскольку его защитные силы позволяют ему побороть вирус, если он с ним сталкивается повторно. Тот же человек, который не переболел, сталкиваясь с любыми вещами или в случае, если приходящий гость принесет [вирус] на одежде или на каких-то предметах, то, конечно же, риск [заражения] существует. Походы к друзьям и в гости нужно по-прежнему ограничивать», — сказал Мурашко 11 июня в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
Он также назвал регионы страны, где в настоящий момент наблюдается благоприятная эпидемологическая ситуация. К ним, по его словам, можно отнести 21 субъект РФ, среди которых первенство занимают Москва и Тюменская область.
Глава профильного ведомства не обошел вниманием и вопрос о новой волне заболеваемости коронавирусом. По мнению Мурашко, она возможно в случае завоза инфекции в страну. Кроме того, напомнил министр, «существуют и природно-климатические факторы».
В Петербурге за последние сутки выявили 303 новых случая заражения COVID-19, их общее число выросло до 19 769. Умерли 38 горожан, выздоровели — 343. В России статистика заболевших превысила полмиллиона.