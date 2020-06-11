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11.06.2020 23:18
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"Был расистом". В Праге осквернили памятник Черчиллю

В центре Праги вандалы осквернили памятник премьер-министру Великобритании первой половины 20 века Уинстону Черчиллю. Неизвестные облили его красной краской из аэрозольных баллончиков, оставив на нем надписи "Был расистом" и "Жизни чернокожих имеют значение", сообщает полиция столицы Чехии 11 мая.

"Инцидент, скорее всего, связан с происходящими в США протестами против полицейского насилия и расизма, - отметили правоохранители. - Будет начато расследование по факту порчи [неизвестными] чужого имущества".

Памятник принадлежит муниципалитету района Прага-3, на административной территории которого он установлен. Представители муниципалитета характеризуют инцидент как акт вандализма. Постамент памятника будет очищен от краски за счет муниципального бюджета.

Проблема расизма обострилась после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая от рук белого полицейского. После этого по США прокатилась волна беспорядков и погромов, прошли многотысячные акции протеста против расизма и насилия со стороны полиции. В стране массово сносят памятники конфедератам и другим историческим личностям, якобы причастным к "рабству". Затем волна протестов перекинулась на Европу, в стране также оскверняют памятники историческим личностям.

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Комментарии (9)

Vasya11
То-ли ещё будет!
Огромное надо сказать "СПАСИБО", А.Г.Меркель за продвижение в жизнь законов о толерантности с терпимостью.
В которых предусматривается пожизненное за рассизм.

Лично мне интересно.
Я не рассист, а статист!
Кто продвигает тематику об уничтожении и порабощении (стоянию на коленях перед афроамериканцами и азиатами) белокожих?

Ведь у белокожих в нонешное время перед чернокожими нет никаких прав.
Даже на самозащиту.

Если убивают белокожего, то полиция едет очень долго. А то и вовсе не приезжает.
А если убивают чернокожего, то полиция прибывает очень быстро и также очень быстро прячет белокожего в тюрьму.
261863541
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Не жалко нисколько - везите ещё.
Одна надежда осталась на венгров, эстонцев и финнов.
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