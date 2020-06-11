Ефремова после допроса вернули под домашний арест. Он остался свидетелем по делу о сбыте наркотиков

Михаила Ефремова вернули под домашний арест после пятичасового допроса в Главном следственном управлении МВД по Москве. Об этом 11 июня сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, допрос проводился по делу о сбыте наркотиков. Актер находится в статусе свидетеля.

Машина УФСИН забрала Ефремова из дома сегодня около двух дня. Что стало причиной, официально на тот момент известно не было. Этому событию предшествовала регистрация в Telegram c сим-карты актера, в то время как по условиям домашнего ареста ему запрещено пользоваться Интернетом. Позже его дочь предположила, как аккаунт с номером ее отца мог появиться в мессенджере.