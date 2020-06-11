Ефремова после допроса вернули под домашний арест. Он остался свидетелем по делу о сбыте наркотиков
Михаила Ефремова вернули под домашний арест после пятичасового допроса в Главном следственном управлении МВД по Москве. Об этом 11 июня сообщает «Интерфакс».
По информации агентства, допрос проводился по делу о сбыте наркотиков. Актер находится в статусе свидетеля.
Машина УФСИН забрала Ефремова из дома сегодня около двух дня. Что стало причиной, официально на тот момент известно не было. Этому событию предшествовала регистрация в Telegram c сим-карты актера, в то время как по условиям домашнего ареста ему запрещено пользоваться Интернетом. Позже его дочь предположила, как аккаунт с номером ее отца мог появиться в мессенджере.
Актер Михаил Ефремов 8 июня стал участником смертельного ДТП в Москве. На своем Jeep Grand Cherokee он вылетел на встречную полосу Садового кольца, врезавшись в развозку продуктового интернет-магазина. Утром 57-летний водитель Сергей Захаров скончался. Экспертиза показала, что в момент аварии у заслуженного артиста было «опьянение сильной степени», а позже в его крови нашли и следы наркотиков. Дело вызвало большой общественный резонанс, поэтому его прокомментировали и в Кремле, назвав «чудовищным случаем». Столичный суд отправил актера под домашний арест до 9 августа. Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что повлекло смерть человека.