«Нашествие» перенесли на 2021 год. «В этом году такой слоган достается коронавирусу»

Организаторы фестиваля «Нашествие», который должен был пройти в Тверской области 24-26 июля, перенесли его из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире. Об этом они сообщили на официальном сайте мероприятия 11 июня.

«Мы до последнего момента хотели, чтобы "главным приключением года" для наших зрителей стало "Нашествие", но в этом году такой слоган достается коронавирусу», — говорится в опубликованном сообщении.

Организаторы уточнили, что о полной отмене фестиваля речи не идет, но из-за отсутствия возможности этим летом обеспечить безопасность его участников, мероприятие переносят на 2021 год. Купленные билеты необходимо сохранить до следующего «Нашествия».