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11.06.2020 22:19
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Горящая мансарда перекрыла проезд по улице Шкапина

Пожар в семиэтажном здании в Адмиралтейском районе Петербурга произошел вечером 11 июня. Об этом свидетели события сообщили в группе «ДТП и ЧП» в «ВКонтакте».

автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий
автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий
автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий
автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий
автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий
автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий

Очевидцы пишут, что загорелось помещение в доме на улице Шкапина, которая в результате оказалась перекрыта на участке от железнодорожных путей до Библиотечного переулка. По состоянию на десять вечера, движение там затруднено незначительно, свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Как сообщает городское управление МЧС, в расположенном по указанному адресу неэксплуатируемом доме № 36 на площади 40 квадратных метров горела обстановка на мансарде, которая находится на седьмом этаже. Сведения о пострадавших не поступали.

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Комментарии (1)

Елена31101977
Да когда там уже все снесут до конца? На противоположной стороне, откуда как раз съемка ведется на первом видео, стояли такие же дома. Когда их расселили, они как свечки горели. Бомжи костры внутри разводят, вот и пожар. Если от коммуникаций еще не отключен, там вообще жить могут нелегалы. Темный микрорайончик.
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