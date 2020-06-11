Горящая мансарда перекрыла проезд по улице Шкапина
Пожар в семиэтажном здании в Адмиралтейском районе Петербурга произошел вечером 11 июня. Об этом свидетели события сообщили в группе «ДТП и ЧП» в «ВКонтакте».
Очевидцы пишут, что загорелось помещение в доме на улице Шкапина, которая в результате оказалась перекрыта на участке от железнодорожных путей до Библиотечного переулка. По состоянию на десять вечера, движение там затруднено незначительно, свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».
Как сообщает городское управление МЧС, в расположенном по указанному адресу неэксплуатируемом доме № 36 на площади 40 квадратных метров горела обстановка на мансарде, которая находится на седьмом этаже. Сведения о пострадавших не поступали.