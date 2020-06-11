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11.06.2020 22:00
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Чемпион КХЛ-2020 всё-таки будет. Его назовёт Федерация хоккея России

Чемпион России по хоккею сезона-2019/20 будет определен Федерацией хоккея России (ФХР), об этом вечером 11 июня сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, ФХР обратилась "с просьбой внести изменения в спортивные регламенты КХЛ и МХЛ (Молодежной хоккейной лиги – прим.ред.) по вопросу определения чемпионов российских соревнований".

В связи с этим было решено дополнить соответствующие статьи регламентов КХЛ и МХЛ пунктом о том, что победители и призеры чемпионата России и первенства страны среди юниоров до 21 года "определяются в соответствии с особым порядком, устанавливаемым ФХР".

Как сообщалось, сезоны в КХЛ, МХЛ и ВХЛ (Высшая хоккейная лига) из-за пандемии коронавируса были завершены досрочно.

В частности, в главном дивизионе отечественного хоккея, КХЛ, были завершены регулярный чемпионат (его выиграл ЦСКА) и первая стадия плей-офф. Победитель сезона определен не был. В итоговом протоколе команды, вышедшие в четвертьфинал, были пронумерованы в алфавитном порядке: "Ак Барс" (Казань), "Барыс" (Нур-Султан), "Динамо" (Москва), "Йокерит" (Хельсинки), "Салават Юлаев" (Уфа), "Сибирь" (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва).

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