Трамп опять "наехал" на Федрезерв. Ему не понравился прогноз центробанка, отправившего экономику США в глубокий минус

Президент США Дональд Трамп в очередной раз резко высказался о регуляторе финансового рынка страны, который накануне обнародовал крайне неблагоприятные прогнозы по поводу ближайшего будущего экономики США. Свои мысли президент страны 11 июня привычно оформил в Твиттере.

«Федеральная резервная система так часто ошибается. Я тоже вижу цифры и делаю это гораздо лучше, чем они. У нас будет очень хороший третий квартал, отличный четвертый квартал и один из лучших за все время 2021 год. У нас также скоро будет вакцина и лекарство (от коронавируса). Таково мое мнение», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Накануне комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США решил сохранить базовую ставку на уровне 0-0,25%. Кроме того, ФРС ухудшил прогноз по динамике ВВП США в текущем году. В 2020 году прогнозируется падение на 6,5% вместо роста на 2% по декабрьскому прогнозу. При этом в следующем году регулятор ожидает роста в 5% вместо 1,9%.

Также был изменен прогноз по инфляции в США. В 2020 году ожидается, что показатель составит 0,8%, а не 1,9%, как ожидалось ранее. В 2021 году ФРС прогнозирует инфляцию на уровне 1,6% вместо 2%.

Безработица в США, согласно прогнозу ФРС в 2020 году достигнет 9,3%, а не 3,5%, как ожидалось ранее, а в 2021 год показатель составит 6,5%, вместо 3,6%.