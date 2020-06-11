Неижпапа из Севастополя возглавил украинский флот

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня назначил уроженца Севастополя контр-адмирала Алексея Неижпапу новым командующим Военно-морских сил (ВМС) ВС страны.
Президент України Володимир Зеленський призначив контр-адмірала Олексія Неїжпапу командувачем Військово-Морських сил Збройних сил України.— Офіс Президента (@APUkraine) June 11, 2020
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«Президент Украины Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.
На этом посту он сменил адмирала Игоря Воронченко (уроженец Харьковской области), который командовал ВМС Украины с июля 2016 года.
Алексей Неижпапа родился в Севастополе в 1975 году. В 2015-2019 годах был заместителем командующего ВМС Украины по боевой подготовке – начальником управления боевой подготовки командования ВМС. С апреля 2020 года стал заместителем командующего ВМС Украины.
Неижпапа принимал участие в так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе. Неоднократно осуществлял руководство украинского-американскими учениями Sea Breeze от украинской стороны.