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11.06.2020 21:17
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Неижпапа из Севастополя возглавил украинский флот

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня назначил уроженца Севастополя контр-адмирала Алексея Неижпапу новым командующим Военно-морских сил (ВМС) ВС страны.

«Президент Украины Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

На этом посту он сменил адмирала Игоря Воронченко (уроженец Харьковской области), который командовал ВМС Украины с июля 2016 года.

Алексей Неижпапа родился в Севастополе в 1975 году. В 2015-2019 годах был заместителем командующего ВМС Украины по боевой подготовке – начальником управления боевой подготовки командования ВМС. С апреля 2020 года стал заместителем командующего ВМС Украины.

Неижпапа принимал участие в так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе. Неоднократно осуществлял руководство украинского-американскими учениями Sea Breeze от украинской стороны.

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Комментарии (4)

Nationalverrater_2
Какой там "флот", Хоспидя. Даже не смешно. не ешь папу, мдя
Агроном аэродрома
Какие-то неправильные рукой водители.. В масках фотографируются...
Bakv
Почему не ешь папу? Не ешь батька же правильно.
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