Неижпапа из Севастополя возглавил украинский флот

«Президент Украины Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

На этом посту он сменил адмирала Игоря Воронченко (уроженец Харьковской области), который командовал ВМС Украины с июля 2016 года.

Алексей Неижпапа родился в Севастополе в 1975 году. В 2015-2019 годах был заместителем командующего ВМС Украины по боевой подготовке – начальником управления боевой подготовки командования ВМС. С апреля 2020 года стал заместителем командующего ВМС Украины.