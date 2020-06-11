Петербургские автомобилисты поспешили «ворваться» в выходные. Пятеро собрали пробку на Энгельса, шестеро – на Московском
Крупные аварии в преддверии длинных выходных почти одновременно произошли на юге и севере Петербурга. В первом случае участниками ДТП стали шесть машин, во втором - не меньше пяти.
О «паровозике» на кольцевой автодороге вечером 11 июня сообщает читатель «Фонтанки». В отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о случившемся пока не поступала.
автор видео читатель «Фонтанки» Станислав
«Собрали целый состав, съезд с КАД в сторону Энгельса», — описали дорожную обстановку в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». На опубликованной ими видеозаписи видно, что столкнулись, по меньшей мере, пять автомобилей.
Согласно данным «Яндекс.Пробки», в районе ДТП образовались транспортные заторы. На отдельных участках скорость движения машин не превышает 10-15 километров в час. К слову, трудности с проездом наблюдаются и вдоль проспекта Энгельса, особенно на отрезке от Заречной улицы до улицы Асафьева.
Шесть машин, по информации очевидцев, также столкнулись на Московском проспекте. Там, согласно онлайн-сервису, пробка растянулась более чем на 500 метров. Другие сведения о ДТП устанавливаются.