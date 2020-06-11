Крупные аварии в преддверии длинных выходных почти одновременно произошли на юге и севере Петербурга. В первом случае участниками ДТП стали шесть машин, во втором - не меньше пяти.

О «паровозике» на кольцевой автодороге вечером 11 июня сообщает читатель «Фонтанки». В отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о случившемся пока не поступала.