Залог вместо ареста. Верховный суд выступил за разгрузку СИЗО и отмену уголовных дел

Верховный суд существенно изменил постановления пленума по уголовным делам, наделив судей свободой в избрании мер пресечения и наказании следствия за волокиту и отсутствие улик.

Сильнее всего ВС 11 июня скорректировал постановление пленума «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога». Оно не менялось более четырех лет, с мая 2016-го. Верховный суд императивно указал районным судьям, рассматривающим ходатайства следствия о мерах пресечения, самостоятельно ставить на обсуждение вопросы о применении залога как альтернативы заключению под стражу или домашнему аресту. По нынешней практике, судьи предпочитают не примерять на себя активную роль участника процесса и, как правило, просто соглашаются с предложенной следствием мерой пресечения.

Еще одно дополнение ВС обязывает теперь судей при рассмотрении ходатайств о заключении под стражу обсуждать иные, более мягкие меры пресечения: домашний арест, залог или запрет определенных действий. В целом, судя по поправкам в постановление пленума, толерантность ВС к помещению фигурантов в следственный изолятор резко снизилась. Он обязал районных судей рассматривать альтернативные меры пресечения даже к тем, кого объявляли в международный и межгосударственный розыск, кто угрожал свидетелям и потерпевшим, или же имеет возможность уничтожить улики. «Судам следует иметь в виду, что наличие таких данных еще не свидетельствует о необходимости применения к лицу самой строгой меры пресечения в виде заключения под стражу», - подчеркнул Верховный суд. Очевидно, ВС ужесточает требования к следствию. Раньше для избрания стражи было недостаточно сослаться просто на тяжесть преступления, но хватало формального перечисления «может скрыться, угрожать, уничтожить доказательства». Теперь ходатайство должно быть предельно мотивировано.