Залог вместо ареста. Верховный суд выступил за разгрузку СИЗО и отмену уголовных дел
Верховный суд существенно изменил постановления пленума по уголовным делам, наделив судей свободой в избрании мер пресечения и наказании следствия за волокиту и отсутствие улик.
Сильнее всего ВС 11 июня скорректировал постановление пленума «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога». Оно не менялось более четырех лет, с мая 2016-го.
Верховный суд императивно указал районным судьям, рассматривающим ходатайства следствия о мерах пресечения, самостоятельно ставить на обсуждение вопросы о применении залога как альтернативы заключению под стражу или домашнему аресту. По нынешней практике, судьи предпочитают не примерять на себя активную роль участника процесса и, как правило, просто соглашаются с предложенной следствием мерой пресечения.
Еще одно дополнение ВС обязывает теперь судей при рассмотрении ходатайств о заключении под стражу обсуждать иные, более мягкие меры пресечения: домашний арест, залог или запрет определенных действий.
В целом, судя по поправкам в постановление пленума, толерантность ВС к помещению фигурантов в следственный изолятор резко снизилась. Он обязал районных судей рассматривать альтернативные меры пресечения даже к тем, кого объявляли в международный и межгосударственный розыск, кто угрожал свидетелям и потерпевшим, или же имеет возможность уничтожить улики.
«Судам следует иметь в виду, что наличие таких данных еще не свидетельствует о необходимости применения к лицу самой строгой меры пресечения в виде заключения под стражу», - подчеркнул Верховный суд.
Очевидно, ВС ужесточает требования к следствию. Раньше для избрания стражи было недостаточно сослаться просто на тяжесть преступления, но хватало формального перечисления «может скрыться, угрожать, уничтожить доказательства». Теперь ходатайство должно быть предельно мотивировано.
Верховный суд еще раз напомнил, что обжаловать возбуждение уголовного дела можно не только через прокурора, который, как правило, в одной связке со следствием, но и через суд, при этом он может признать собранные доказательства недопустимыми, отмести их и признать возбуждение незаконным.
ВС также дополнил постановление пленума об уголовных делах в сфере экономики, в котором тоже повысил требования к следствию. Он запретил считать преступлением предпринимательскую деятельность, которая направлена на достижение общественной полезной цели и несет в себе обоснованный риск, при этом не сопряжена с угрозой для жизни многих людей, экологической катастрофой, общественного бедствия. Примеры Верховный суд не привел, но наверняка последуют разъяснения.
Кроме того, в экономических уголовных делах теперь запрещено объединять в преступную группу владельца компании (или управленца) и наемного работника.