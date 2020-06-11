Елин: Второй этап снятия ограничений в Петербурге наступит через две недели после первого. Город ждут «серьезные послабления»

Петербург приступит ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений ровно через две недели после первого, если ничего не случится с заболеваемостью, заявил вице-губернатор Евгений Елин.



«Опыт показывает, что через две недели становится понятно, привело ли это к вспышке или нет. Поэтому можно рассчитывать на следующий этап ровно через две недели, если справимся с первым», — сказал он в эфире канала «Санкт-Петербург» 11 июня.



По его словам, если не будет новой волны заболеваемости, то последует целая серия серьезных послаблений режима.

