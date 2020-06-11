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11.06.2020 19:11
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Елин: Второй этап снятия ограничений в Петербурге наступит через две недели после первого. Город ждут «серьезные послабления»

Петербург приступит ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений ровно через две недели после первого, если ничего не случится с заболеваемостью, заявил вице-губернатор Евгений Елин.

«Опыт показывает, что через две недели становится понятно, привело ли это к вспышке или нет. Поэтому можно рассчитывать на следующий этап ровно через две недели, если справимся с первым», — сказал он в эфире канала «Санкт-Петербург» 11 июня.

По его словам, если не будет новой волны заболеваемости, то последует целая серия серьезных послаблений режима.

«Мы убедим Роспотребнадзор, что мы готовы открыть летние кафе. Мы все-таки пойдем на открытие парков-дворцов и одного-двух парков в Петербурге. Мы пойдем на открытие навигации. Мы — морской город, и это большая составная часть нашей жизни. Мы обеспечим доступ наших детей в зоопарк. А дальше посмотрим», — заявил чиновник.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

муматор
парад 24 отменили, надеюсь?
Mozg
Послабление режима- это открытие "одного-двух парков"?
Это что бы весь город там и было покучнее?
Мне кажется или абсурд никогда не закончится?
Видимо, по мнению Роспотребнадзора в парках и гнездится опасный вирус, пока не обезвредят каждую травинку и каждый листок - парки не откроют. Критичное снижение иммунитета у людей, уже третий месяц запертых в квартирах, пандемия коронавирусных страшилок, низкая чувствительность тестов, переполненный транспорт - власть предержащих не беспокоят. На радость Пенсионному фонду продолжаем держать и не пущать.
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