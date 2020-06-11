...Смольный о медленном снятии ограничений: «Нельзя сравнивать Петербург и Москву»...

Вице-губернатор Евгений Елин рассказал, почему в Петербурге только начинают снимать коронавирусные ограничения, тогда как в Москве их скоро почти не останется.



«Москва раньше стартовала. Вирус привел к увеличению заболеваемости в Москве раньше где-то на две недели, это во-первых. Во-вторых, нельзя сравнивать Петербург и Москву. Мы идем куда более щадящим путем, мы не вводили таких жестких ограничений, и, на наш взгляд, это оправдано. У нас куда более подготовленные жители, у нас более ровный состав населения — он более образованный и более квалифицированный, — заявил Елин 11 июня в эфире канала «Санкт-Петербург». — Поэтому и ограничения мы снимаем чуть более аккуратно, чем Москва».

