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11.06.2020 19:06
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Смольный о медленном снятии ограничений: «Нельзя сравнивать Петербург и Москву»

Вице-губернатор Евгений Елин рассказал, почему в Петербурге только начинают снимать коронавирусные ограничения, тогда как в Москве их скоро почти не останется.

«Москва раньше стартовала. Вирус привел к увеличению заболеваемости в Москве раньше где-то на две недели, это во-первых. Во-вторых, нельзя сравнивать Петербург и Москву. Мы идем куда более щадящим путем, мы не вводили таких жестких ограничений, и, на наш взгляд, это оправдано. У нас куда более подготовленные жители, у нас более ровный состав населения — он более образованный и более квалифицированный, — заявил Елин 11 июня в эфире канала «Санкт-Петербург». — Поэтому и ограничения мы снимаем чуть более аккуратно, чем Москва».

По его словам, в Смольном не хотят получить новую вспышку заболевания и дополнительных зараженных, поэтому идут на такие решения осторожнее.

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Комментарии (15)

муматор
у каждого беглова есть свой слюня .. тьфу ты! елин!
vitor
Москву надо обнулить, она не резиновая, пусть гуляют. Питерцев надо поберечь.
stroitel_5e4d0319956f3
...Смольный о медленном снятии ограничений: «Нельзя сравнивать Петербург и Москву»...
Конечно нельзя,в Питере воруют 33 комитета,и еще не все наворовали запланированное. Вот доворуют и снимут ограничение,а иначе 20миллионов где насобирать,только штрафами за нарушение самоизоляции, Чтоб им эти деньги коронавирусом обернулись,для них и их родни!!!!!!
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