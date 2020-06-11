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11.06.2020 18:47
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Глава городского Роспотребнадзора увидела хороший знак для снятия ограничений в Петербурге

Глава Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова заявила, что в Северной столице можно говорить о снятии ограничений. Эпидемиологическая ситуация улучшилась.

«В настоящий момент мы сдвинулись с той точки, на которой мы стояли с мая и не двигались по коэффициенту распространения, — заявила она в эфире канала «Санкт-Петербург» 11 июня. — Мы месяц стояли на отметке единица, не сдвигаясь ни влево, ни вправо. Наконец, 6 июня у нас стабилизировались темпы прироста. И сейчас коэффициент распространения — 0,9 на протяжении недели. 6 июня темпы прироста составляют менее 2% — это хороший прогностический знак для начала снятия ограничений».

Отметим, коэффициент распространения — далеко не единственный показатель для снятия ограничений. Важнейшим также является наличие свободных коек в больницах. Как выяснила «Фонтанка», с этим в Петербурге пока есть проблемы.

Напомним, коэффициент распространения считается следующим образом — количество зарегистрированных больных за последние 4 дня делится на количество зарегистрированных больных за предшествующие им 4 дня. Регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных «инфекционных» коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Yksy
Мазки раньше делали 2 недели, теперь 3 и результаты улучшились.
Если надо будет еще лучше, их будут делать два месяца.
Modest_5e4ce41f7533b
Все чиновники тонко настроены на прием посланных сигналов.
pitmenspb
И при этом они цифры заболевших с диагнозом ОРВИ, внебольничная пневмония, ковид - госпитализированных в больницы не называют...
Сколько лечиться амбулаторно, сколько долечивается после выписки из больницы дома - тоже не известно..
То ли вирус смыло аномальным дождем и солнцем, то ли скориктировав статистику, корректоры сами начинают в нее верить и призывают верить остальных..
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