Глава городского Роспотребнадзора увидела хороший знак для снятия ограничений в Петербурге
Глава Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова заявила, что в Северной столице можно говорить о снятии ограничений. Эпидемиологическая ситуация улучшилась.
«В настоящий момент мы сдвинулись с той точки, на которой мы стояли с мая и не двигались по коэффициенту распространения, — заявила она в эфире канала «Санкт-Петербург» 11 июня. — Мы месяц стояли на отметке единица, не сдвигаясь ни влево, ни вправо. Наконец, 6 июня у нас стабилизировались темпы прироста. И сейчас коэффициент распространения — 0,9 на протяжении недели. 6 июня темпы прироста составляют менее 2% — это хороший прогностический знак для начала снятия ограничений».
Отметим, коэффициент распространения — далеко не единственный показатель для снятия ограничений. Важнейшим также является наличие свободных коек в больницах. Как выяснила «Фонтанка», с этим в Петербурге пока есть проблемы.
Напомним, коэффициент распространения считается следующим образом — количество зарегистрированных больных за последние 4 дня делится на количество зарегистрированных больных за предшествующие им 4 дня. Регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных «инфекционных» коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.