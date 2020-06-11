Вице-губернатор Елин рассказал, что откроется в Петербурге с понедельника, но заявил об угрозе роста заболеваемости
Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин рассказал о том, что в Смольном пойдут навстречу жителям, у которых уже накопилась карантинная усталость, и с понедельника введут послабления режима. Но это может привести к росту заболеваемости.
«Что мы договорились открыть. С понедельника мы открываем целую серию предприятий бытового обслуживания. Это фотомагазины, это ателье, парикмахерские, это ремонты ключей. Эти магазины не должны находиться в торговых центрах. Это небольшие ателье и небольшие магазинчики с отдельным входом», — рассказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 11 июля.
По его словам, также в Смольном решили пойти на открытие крупных мебельных салонов.
«Никто никогда не видел очередей в мебельных салонах. Считаем, что это не очень опасно. Мы разрешили приступить к тренировкам профессиональным спортивным командам. Мы договорились, что можно будет заниматься уличным спортом, о посещении библиотек по предварительной записи. О деятельности научных организацией, об увеличении детских групп в дежурных детских садах. Это основные решения, которые уже приняты», — заявил он.
Как правило, после предоставления дополнительных возможностей идет рост заболеваемости, и, по словам чиновника, за ним будут внимательно смотреть в Смольном и следующий шаг делать только тогда, когда будет понимание, что ситуация стабилизировались.