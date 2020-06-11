Вице-губернатор Елин рассказал, что откроется в Петербурге с понедельника, но заявил об угрозе роста заболеваемости

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин рассказал о том, что в Смольном пойдут навстречу жителям, у которых уже накопилась карантинная усталость, и с понедельника введут послабления режима. Но это может привести к росту заболеваемости.



«Что мы договорились открыть. С понедельника мы открываем целую серию предприятий бытового обслуживания. Это фотомагазины, это ателье, парикмахерские, это ремонты ключей. Эти магазины не должны находиться в торговых центрах. Это небольшие ателье и небольшие магазинчики с отдельным входом», — рассказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 11 июля.

