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11.06.2020 18:39
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Вице-губернатор Елин рассказал, что откроется в Петербурге с понедельника, но заявил об угрозе роста заболеваемости

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин рассказал о том, что в Смольном пойдут навстречу жителям, у которых уже накопилась карантинная усталость, и с понедельника введут послабления режима. Но это может привести к росту заболеваемости.

«Что мы договорились открыть. С понедельника мы открываем целую серию предприятий бытового обслуживания. Это фотомагазины, это ателье, парикмахерские, это ремонты ключей. Эти магазины не должны находиться в торговых центрах. Это небольшие ателье и небольшие магазинчики с отдельным входом», — рассказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 11 июля.

По его словам, также в Смольном решили пойти на открытие крупных мебельных салонов.

«Никто никогда не видел очередей в мебельных салонах. Считаем, что это не очень опасно. Мы разрешили приступить к тренировкам профессиональным спортивным командам. Мы договорились, что можно будет заниматься уличным спортом, о посещении библиотек по предварительной записи. О деятельности научных организацией, об увеличении детских групп в дежурных детских садах. Это основные решения, которые уже приняты», — заявил он.

Как правило, после предоставления дополнительных возможностей идет рост заболеваемости, и, по словам чиновника, за ним будут внимательно смотреть в Смольном и следующий шаг делать только тогда, когда будет понимание, что ситуация стабилизировались.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

261847251
Фонтанка пишет, что специализированные стационары забиты ковидниками. Некоторые заполнены больше, чем на 100%.
Куда собираются класть новых больных при прогнозируемом росте заболеваемости?
13grubyrealist
"Фонтанка",уважаемая! К датам в ваших сообщениях относитесь внимательнее! Ато особо нервные читатели тень на плетень наведут и пургу погонят...
Вот,скопировал из вашего текста: "...— рассказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 11 июля..."
Maxic_84
Никто обычно не видит очереди в рестораны. Давайте их тоже откроем. Да мы будем работать со всеми ограничениями но хотя бы сможем сохранить бизнес. Он практически умер
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