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11.06.2020 18:35
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Дочь Ефремова предположила, как аккаунт с номером её отца мог появиться в Telegram

Дочь актёра Михаила Ефремова Анна-Мария объяснила внезапное появление своего отца в мессенджере Telegram 11 июня. По мнению девушки, зарегистрироваться там находящийся под домашним арестом артист не мог.

Она уточнила, что Ефремов социальными сетями не пользуется, только мессенджером WhatsApp, а потом предположила, что сейчас его телефон находится либо у жены, либо у его менеджера.

Днём 11 июня, напомним, кто-то зарегистрировался в Telegram, привязав к аккаунту номер Ефремова. Это смогли увидеть все пользователи приложения, кто когда-либо звонил актёру или просто сохранил его контакт у себя в телефоне. С 9 июня артист находится под домашним арестом, условия которого предполагают запрет на пользование Интернетом.

Актер Михаил Ефремов 8 июня стал участником смертельного ДТП в Москве. На своем Jeep Grand Cherokee он вылетел на встречную полосу Садового кольца, врезавшись в развозку продуктового интернет-магазина. Утром 57-летний водитель Сергей Захаров скончался. Экспертиза показала, что в момент аварии у заслуженного артиста было «опьянение сильной степени», а позже в его крови нашли и следы наркотиков. Дело вызвало большой общественный резонанс, поэтому его прокомментировали и в Кремле, назвав «чудовищным случаем». Столичный суд отправил актера под домашний арест до 9 августа. Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что повлекло смерть человека.

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Комментарии (4)

alex1986
Телеграм, это первое, что проверяют сотрудники нужных структур у людей в состоянии отличным от нормы.
krasnonosov
Скорее всего кремлевские пранкеры "Лексус" и "Вован" куражатся под чутким руководством ФСБ.
Иван 2пырьев
Я уверен, что его телефон у следователя
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