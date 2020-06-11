Дочь Ефремова предположила, как аккаунт с номером её отца мог появиться в Telegram

Дочь актёра Михаила Ефремова Анна-Мария объяснила внезапное появление своего отца в мессенджере Telegram 11 июня. По мнению девушки, зарегистрироваться там находящийся под домашним арестом артист не мог.



Она уточнила, что Ефремов социальными сетями не пользуется, только мессенджером WhatsApp, а потом предположила, что сейчас его телефон находится либо у жены, либо у его менеджера.