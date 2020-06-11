Дочь Ефремова предположила, как аккаунт с номером её отца мог появиться в Telegram
Дочь актёра Михаила Ефремова Анна-Мария объяснила внезапное появление своего отца в мессенджере Telegram 11 июня. По мнению девушки, зарегистрироваться там находящийся под домашним арестом артист не мог.
Она уточнила, что Ефремов социальными сетями не пользуется, только мессенджером WhatsApp, а потом предположила, что сейчас его телефон находится либо у жены, либо у его менеджера.
У моего отца в данный момент нет мобильного телефона. А ещё он не пользуется социальными сетями, кроме вотсаппа.— Анна Мария Ефремова (@amefremova) June 11, 2020
То, что он появился в Телеграме, говорит о том, что сейчас его телефон в руках его менеджера/жены.
Днём 11 июня, напомним, кто-то зарегистрировался в Telegram, привязав к аккаунту номер Ефремова. Это смогли увидеть все пользователи приложения, кто когда-либо звонил актёру или просто сохранил его контакт у себя в телефоне. С 9 июня артист находится под домашним арестом, условия которого предполагают запрет на пользование Интернетом.
Актер Михаил Ефремов 8 июня стал участником смертельного ДТП в Москве. На своем Jeep Grand Cherokee он вылетел на встречную полосу Садового кольца, врезавшись в развозку продуктового интернет-магазина. Утром 57-летний водитель Сергей Захаров скончался. Экспертиза показала, что в момент аварии у заслуженного артиста было «опьянение сильной степени», а позже в его крови нашли и следы наркотиков. Дело вызвало большой общественный резонанс, поэтому его прокомментировали и в Кремле, назвав «чудовищным случаем». Столичный суд отправил актера под домашний арест до 9 августа. Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что повлекло смерть человека.