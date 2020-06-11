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11.06.2020 18:21
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СК Петербурга возбудил уголовное дело из-за фейкового видео о продаже масок из гуманитарной помощи от Китая

Уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, возбуждено в Петербурге. Об этом 11 июня сообщает городской СК.

По данным следствия, поводом стала появившаяся в середине прошлого месяца видеозапись, в которой были продемонстрированы прилавки сетевого магазина с лежащими на них одноразовыми защитными масками. Последние, по данным автора ролика, не подлежали продаже, так как прибыли в страну в качестве гуманитарной помощи из Китая.

Проверка показала, что бирки, которые мелькают на упаковках указанного товара, не содержат сведений, подтверждающих слова того, кто снял и опубликовал это видео. Кроме того, следствие установило, что импортером продукции был сам магазин, а поставщиком — одна из коммерческих структур. Расследование уголовного дела продолжается.

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