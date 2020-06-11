СК Петербурга возбудил уголовное дело из-за фейкового видео о продаже масок из гуманитарной помощи от Китая

Уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, возбуждено в Петербурге. Об этом 11 июня сообщает городской СК.



По данным следствия, поводом стала появившаяся в середине прошлого месяца видеозапись, в которой были продемонстрированы прилавки сетевого магазина с лежащими на них одноразовыми защитными масками. Последние, по данным автора ролика, не подлежали продаже, так как прибыли в страну в качестве гуманитарной помощи из Китая.

