СК Петербурга возбудил уголовное дело из-за фейкового видео о продаже масок из гуманитарной помощи от Китая
Уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, возбуждено в Петербурге. Об этом 11 июня сообщает городской СК.
По данным следствия, поводом стала появившаяся в середине прошлого месяца видеозапись, в которой были продемонстрированы прилавки сетевого магазина с лежащими на них одноразовыми защитными масками. Последние, по данным автора ролика, не подлежали продаже, так как прибыли в страну в качестве гуманитарной помощи из Китая.
Проверка показала, что бирки, которые мелькают на упаковках указанного товара, не содержат сведений, подтверждающих слова того, кто снял и опубликовал это видео. Кроме того, следствие установило, что импортером продукции был сам магазин, а поставщиком — одна из коммерческих структур. Расследование уголовного дела продолжается.