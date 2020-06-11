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11.06.2020 18:08
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Ростех потратит еще 8,4 млрд на производство аппаратов ИВЛ «Авента-М». Больницы отказались от их эксплуатации после смертельного пожара в Петербурге

Принадлежащий госкорпорации «Ростех» концерн «Радиоэлектронные технологии» планирует поставить на медицинский рынок еще 4,5 тысячи аппаратов ИВЛ «Авента-М», несмотря на незавершенную проверку безопасности. Траты превышают восемь миллиардов рублей.

На планы «Радиоэлектронных технологий» 11 июня обратила внимание «Фонтанка». Пару дней назад концерн объявил 87 однотипных закупок на поставку «Авент-М». Они отличались количеством партий и, соответственно, ценой. Сумма закупок составляет 8,4 миллиарда рублей, на эти деньги планируется произвести 4550 аппаратов ИВЛ. Одна штука стоит 1 миллион 843 тысячи 800 рублей.

КРЭТ в закупке выступает заказчиком. Исполнитель не выбран, но он известен — это принадлежащий концерну Уральский приборостроительный завод (УПЗ).

В свою очередь, УПЗ тоже заключил 9 июня примечательный контракт стоимостью 30 миллионов рублей на демонтаж более четырех тысяч аппаратов «Авента-М». Подряд получила компания «Сбербанк Сервис». Дочерняя структура крупнейшего банка страны занимается обслуживанием банкоматов, POS-терминалов, оргтехники.

Демонтаж аппаратов может быть связан с массовым их отзывом из больниц для дополнительной проверки на надежность. Провести ее обязан сам УПЗ.

Сегодня КРЭТ заявил, что не видит причин для приостановки производства «Авент-М», так как под подозрением находится ограниченная партия, собранная с 1 апреля по начало мая.

Производить «Авенты-М» в авральном режиме Уральский приборостроительный завод начал как раз с апреля, когда Ростех стал единственным поставщиком аппаратов ИВЛ по заказу государства. Контракт корпорации с Минпромторгом стоит 6,7 миллиарда рублей, еще миллиарды приносили договоры с региональными властями и больницами.

Росздравнадзор запретил эксплуатацию «Авент-М» после пожара в петербургской больнице Святого Георгия 12 мая. Погибли шесть человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело, а Ростех почти сразу потратил еще миллиард на выпуск аппаратов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

krasnonosov
Где посадки?
Castor Troy
Ну а че? Новый пентхаус на красной площади уже зарезервирован, бабосы что ли возвращать!
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