Ростех потратит еще 8,4 млрд на производство аппаратов ИВЛ «Авента-М». Больницы отказались от их эксплуатации после смертельного пожара в Петербурге

На планы «Радиоэлектронных технологий» 11 июня обратила внимание «Фонтанка». Пару дней назад концерн объявил 87 однотипных закупок на поставку «Авент-М». Они отличались количеством партий и, соответственно, ценой. Сумма закупок составляет 8,4 миллиарда рублей, на эти деньги планируется произвести 4550 аппаратов ИВЛ. Одна штука стоит 1 миллион 843 тысячи 800 рублей.

Принадлежащий госкорпорации «Ростех» концерн «Радиоэлектронные технологии» планирует поставить на медицинский рынок еще 4,5 тысячи аппаратов ИВЛ «Авента-М», несмотря на незавершенную проверку безопасности. Траты превышают восемь миллиардов рублей.

КРЭТ в закупке выступает заказчиком. Исполнитель не выбран, но он известен — это принадлежащий концерну Уральский приборостроительный завод (УПЗ).



В свою очередь, УПЗ тоже заключил 9 июня примечательный контракт стоимостью 30 миллионов рублей на демонтаж более четырех тысяч аппаратов «Авента-М». Подряд получила компания «Сбербанк Сервис». Дочерняя структура крупнейшего банка страны занимается обслуживанием банкоматов, POS-терминалов, оргтехники.



Демонтаж аппаратов может быть связан с массовым их отзывом из больниц для дополнительной проверки на надежность. Провести ее обязан сам УПЗ.



Сегодня КРЭТ заявил, что не видит причин для приостановки производства «Авент-М», так как под подозрением находится ограниченная партия, собранная с 1 апреля по начало мая.



Производить «Авенты-М» в авральном режиме Уральский приборостроительный завод начал как раз с апреля, когда Ростех стал единственным поставщиком аппаратов ИВЛ по заказу государства. Контракт корпорации с Минпромторгом стоит 6,7 миллиарда рублей, еще миллиарды приносили договоры с региональными властями и больницами.

