В серьезной аварии с участием двух грузовых машин, перегородившей съезд с Киевского шоссе в Гатчину днем 11 июня, есть один пострадавший. Травмы получил водитель автовоза.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 14:30 на 53-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков» 40-летний мужчина, управляя автовозом Hyundai, столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом. Псковский автовоз перевозил две новые «Лады».

В результате аварии водителя «Хёндэ» госпитализировали в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что поврежденные машины перекрыли съезд в сторону Гатчины.