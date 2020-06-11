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11.06.2020 18:16
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В ДТП с грузовиками на Киевском шоссе тяжело пострадал водитель автовоза

В серьезной аварии с участием двух грузовых машин, перегородившей съезд с Киевского шоссе в Гатчину днем 11 июня, есть один пострадавший. Травмы получил водитель автовоза.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 14:30 на 53-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков» 40-летний мужчина, управляя автовозом Hyundai, столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом. Псковский автовоз перевозил две новые «Лады».

В результате аварии водителя «Хёндэ» госпитализировали в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что поврежденные машины перекрыли съезд в сторону Гатчины.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (1)

ТиМуР
0 комментариев.

Виновник не миллионер и публичная личность. Казнить некому .
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