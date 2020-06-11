Из-за шутки про коронавирус «Тоттенхэм» лишился полузащитника перед матчем с «Манчестер Юнайтед»
Игрок лондонского клуба «Тоттенхэма» Деле Алли был дисквалифицирован на одну игру из-за видео про COVID-19. Свою вину полузащитник признал и извинился.
«Деле Алли был отстранен от участия в первой игре [после перерыва из-за коронавируса] и оштрафован на 50 тысяч фунтов стерлингов <...> в связи с постом в социальных сетях в феврале 2020 года», — сообщается 11 июня на сайте клуба.
Зимой 24-летний английский футболист записал видео в Snapchat, в котором намекнул на возможное «азиатское происхождение» коронавируса. «Это была крайне неудачная шутка о вирусе, который теперь затронул нас больше, чем мы могли себе представить», — заявил Алли в свое оправдание, заверив, что его действия «не были расистскими».
После 29 туров АПЛ «Тоттенхэм» держится на 8-й строчке, а на первом месте с большим отрывом находится «Ливерпуль». 19 июня лондонский клуб примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Деле Алли за сезон провел 22 игры, забив 8 голов.