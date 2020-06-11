Молочное партнерство: у «Галактики» появилось два новых совладельца. Звучат имена Андрея Бесхмельницкого и Романа Троценко

В связи с изменениями в уставном капитале ООО «Галактика» также сократились доли петербургского ЗАО «Леноблмолоко» — с 55% до 32%, и люксембургской Altair Holding SA — с 45% до 26,2%, которая стала новым акционером компании только в январе этого года.

Ранее «Фонтанка» писала, что совладельцем завода «Галактика» в Ленинградской области могла стать финская компания Valio. Тогда в компаниях информацию о возможной сделке не подтвердили. Однако были и другие претенденты. Например, холдинг «ЭкоНива», который рассчитывал на 100%-ный пакет акций, воронежский «Молвест» тоже планировал стать единоличным владельцем гатчинского предприятия.



По данным СПАРК, выручка одного из юридических лиц завода «Галактики» в 2019 году составила 5 млрд рублей, прибыль — 3,9 млн рублей. У второго выручка — 7,5 млрд рублей, а прибыль — 1,8 млн.

