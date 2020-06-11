В России впервые вынесли предупреждение журналисту, сотрудничавшему с иноСМИ. Правозащитники считают — имел право

Первый в России журналист получил предупреждение за работу с иностранным СМИ. Речь идёт о Романе Янченко из Кемерово, который сотрудничал с польской телекомпанией «Белсат TV», минуя аккредитацию в МИД России в качестве иностранного корреспондента. Об этом 11 июня сообщает Центр защиты прав СМИ.



«Журналист Роман Янченко был задержан во время съемки одиночных пикетов. Он готовил сюжет для зарегистрированного в Польше канала «Белсат TV». Янченко давно не нравится властям региона из-за своих публикаций, поэтому полиция проявила чудеса креатива. Был составлен протокол о нарушении по ч. 1 ст. 19.20 КоАП», — говорится в сообщении.

