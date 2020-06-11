FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
68.62р77.92р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
11.06.2020 17:07
13
Печать

В России впервые вынесли предупреждение журналисту, сотрудничавшему с иноСМИ. Правозащитники считают — имел право

Первый в России журналист получил предупреждение за работу с иностранным СМИ. Речь идёт о Романе Янченко из Кемерово, который сотрудничал с польской телекомпанией «Белсат TV», минуя аккредитацию в МИД России в качестве иностранного корреспондента. Об этом 11 июня сообщает Центр защиты прав СМИ.

«Журналист Роман Янченко был задержан во время съемки одиночных пикетов. Он готовил сюжет для зарегистрированного в Польше канала «Белсат TV». Янченко давно не нравится властям региона из-за своих публикаций, поэтому полиция проявила чудеса креатива. Был составлен протокол о нарушении по ч. 1 ст. 19.20 КоАП», — говорится в сообщении.

Однако юристы отмечают, что Янченко имеет российское гражданство, а значит, ему не нужно получать аккредитацию в российском МИД.

«Эта статья наказывает за деятельность без лицензии в случаях, если такая лицензия требуется. Но даже студенты журфаков знают, что журналистская деятельность не лицензируется. Иностранным корреспондентом Янченко тоже быть не может, потому что он гражданин России. И никакой аккредитации в МИДе ему оформлять не нужно», — уверены правозащитники.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (13)

krasnonosov
Видимо, брилеву с его английским гражданством теперь придется вовсе уволиться с телевидения. Не говоря уже о вечернем м***звоне со своим островом Комо.
f0ntan
По названию я бы назвал этот канал белорусским. А он, оказывается, польский.
Camlann
Cтесняюсь спросить - а этому польскому каналу ещё съёмки одиночных пикетов не требуются? Мы с соседями могли организовать без лишнего шума. Пусть заявят тему (против чего картонки держать) и пришлют прайс-лист.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний