В России впервые вынесли предупреждение журналисту, сотрудничавшему с иноСМИ. Правозащитники считают — имел право
Первый в России журналист получил предупреждение за работу с иностранным СМИ. Речь идёт о Романе Янченко из Кемерово, который сотрудничал с польской телекомпанией «Белсат TV», минуя аккредитацию в МИД России в качестве иностранного корреспондента. Об этом 11 июня сообщает Центр защиты прав СМИ.
«Журналист Роман Янченко был задержан во время съемки одиночных пикетов. Он готовил сюжет для зарегистрированного в Польше канала «Белсат TV». Янченко давно не нравится властям региона из-за своих публикаций, поэтому полиция проявила чудеса креатива. Был составлен протокол о нарушении по ч. 1 ст. 19.20 КоАП», — говорится в сообщении.
Однако юристы отмечают, что Янченко имеет российское гражданство, а значит, ему не нужно получать аккредитацию в российском МИД.
«Эта статья наказывает за деятельность без лицензии в случаях, если такая лицензия требуется. Но даже студенты журфаков знают, что журналистская деятельность не лицензируется. Иностранным корреспондентом Янченко тоже быть не может, потому что он гражданин России. И никакой аккредитации в МИДе ему оформлять не нужно», — уверены правозащитники.