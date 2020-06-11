ABC News: Россия пытается воспользоваться американскими протестами после смерти Флойда в своих целях

Министерство внутренней безопасности США опасается, что Россия и другие страны могут усилить критику Америки во время протестов, которые охватили страну после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.



«В то время, когда протестующие выходят на улицы в городах по всей стране, иностранные противники Америки наводняют социальные сети контентом, призванным сеять раздор после смерти Джорджа Флойда», — сообщает 11 июня ABC News со ссылкой на бюллетень министерства внутренней безопасности.



В документе указано, что ситуацией могут воспользоваться Россия, Китай и Иран. Они якобы пытаются доказать американцам через социальные сети и подконтрольные СМИ, что в США есть «лицемерие, расизм, коррумпированность, недемократичность и нарушения прав человека». По версии составителей бюллетеня, эти страны «сеют раздор среди населения США, расширяя трещины в обществе и подрывая доверие к правительству».