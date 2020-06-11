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11.06.2020 17:01
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ABC News: Россия пытается воспользоваться американскими протестами после смерти Флойда в своих целях

Министерство внутренней безопасности США опасается, что Россия и другие страны могут усилить критику Америки во время протестов, которые охватили страну после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

«В то время, когда протестующие выходят на улицы в городах по всей стране, иностранные противники Америки наводняют социальные сети контентом, призванным сеять раздор после смерти Джорджа Флойда», — сообщает 11 июня ABC News со ссылкой на бюллетень министерства внутренней безопасности.

В документе указано, что ситуацией могут воспользоваться Россия, Китай и Иран. Они якобы пытаются доказать американцам через социальные сети и подконтрольные СМИ, что в США есть «лицемерие, расизм, коррумпированность, недемократичность и нарушения прав человека». По версии составителей бюллетеня, эти страны «сеют раздор среди населения США, расширяя трещины в обществе и подрывая доверие к правительству».

25 мая в сети был опубликован ролик задержания афроамериканца Джорджа Флойда: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что ему трудно дышать. В итоге мужчина скончался в больнице. В США, а потом и в Европе вспыхнули протесты. Четверо полицейских Миннеаполиса уволены, один из них обвинён в убийстве по неосторожности. Власти города после произошедшего решили распустить полицию.

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Комментарии (2)

Olen
А мы то ещё сомневались, а оказывается ".. в США есть «лицемерие, расизм, коррумпированность, недемократичность и нарушения прав человека»."
То-то смотрю вся Америка прямо возлюбила Флойда, особенно мертвого :) Живым этот рецидивист нафиг никому не сдался, это его карма, он просто должен был умереть в качестве жертвенного животного. Полицейского по уму наградит надо, что взял на себя ответственность и убрал из общества этот "биомусор". А цвет его кожи уже вторично.
Ни один человек, из тех кто вознесли его на жертвенный Олимп, никогда не поселиться в его квартале и их детишки не будут ходить в одну школу.
Зато попиарились все по полной, даже семейка Кардашьян отметилась.
Теперь каждый негр будет мечтать стать жертвой полицейского произвола :)
Gregory Skidan
А скоро будут писать, что Путин им в backyard'e нагадил?
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