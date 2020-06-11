Авария с двумя грузовиками перекрыла съезд с Киевского шоссе в Гатчину в Гатчинском районе Ленинградской области. Поврежденные машины ждут эвакуации.



Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 11 июня около 16:40 на съезде с развязки федеральных автодорог Р-23 «Псков» и А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» столкнулись два попутных грузовика. Как видно на фото с места ДТП, небольшой автовоз Hyundai, перевозивший «Лады», врезался сзади в фуру. О пострадавших не сообщается.

В результате аварии поврежденные грузовые машины полностью перекрыли съезд с трассы Р-23 в направлении Гатчины. Сейчас на месте работают ГИБДД и сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации и ожидают спецтехнику для эвакуации поврежденных автомобилей.