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11.06.2020 16:35
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Цены на нефть упали ниже 40 долларов за баррель

Цена на североморскую нефть марки Brent резко опустилась ниже отметки в 40 долларов за баррель в ходе торгов 11 июня. С 15:00 до 15:30 мск нефть подешевела с 40,2 до 39,3 доллара за бочку.

По данным на 16:14 мск, фьючерс на поставку Brent в августе 2020 года торговался по $ 39,16 за баррель, падение составило 6,16%.

Цена августовского фьючерса на поставку нефти марки WTI, по данным на 16:22 мск, составила $ 36,91 (-6,79%).

Последний раз Brent опускалась ниже 40 долларов за баррель 9 июня, а до этого 5 июня — накануне заседания стран ОПЕК+, на котором было решено продлить договоренности о сокращении добычи нефти.

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