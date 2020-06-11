Цены на нефть упали ниже 40 долларов за баррель

Цена на североморскую нефть марки Brent резко опустилась ниже отметки в 40 долларов за баррель в ходе торгов 11 июня. С 15:00 до 15:30 мск нефть подешевела с 40,2 до 39,3 доллара за бочку.



По данным на 16:14 мск, фьючерс на поставку Brent в августе 2020 года торговался по $ 39,16 за баррель, падение составило 6,16%.



Цена августовского фьючерса на поставку нефти марки WTI, по данным на 16:22 мск, составила $ 36,91 (-6,79%).



Последний раз Brent опускалась ниже 40 долларов за баррель 9 июня, а до этого 5 июня — накануне заседания стран ОПЕК+, на котором было решено продлить договоренности о сокращении добычи нефти.

