Недвижимость — твердая «валюта»

В 2005 году в Петербурге ввели 1,1 млн кв метров, и с 2006 года начался взрывной рост стоимости, продолжавшийся до 2008 года, во второй половине которого цена недвижимость в городе росла с максимальной скоростью. Осенью 2009 цена снизилась на 25–30%, но при этом все равно не упала до докризисных показателей. Следующие два года она практически не росла, рынок стагнировал, восстанавливался от кризиса с последующим ростом на 8–10% в год. В кризис 2014 года первичка и новая вторичка уже показывали внушительный рост.



Эта динамика наглядно показывает, что цены на квадратные метры в Петербурге растут, пусть и неравномерно. Заработать на таком органическом росте можно, но чтобы получить прибыль, перспектива инвестирования должна быть довольно длительной. Чтобы актив не превратился в пассив через несколько лет, надо изучить перспективу развития локации, появления метро и крупных магистралей рядом и т.д. Любое развитие инфраструктуры в окрестностях повышает цену актива.



В городе есть несколько районов, которые начали развиваться в кризис 2014-го. Тот, кто тогда решился на покупку «в чистом поле» — Западное Мурино, Приморский район в части Туристской улицы, южная часть Московского района и Кудрово — сейчас оказался в выигрыше.



Есть и спекулятивные вложения, на срок до пяти лет — когда при покупке на стадии котлована и продаже после сдачи зарабатываешь на разнице в цене. Риски подобных стратегий в кризис становятся выше. В этом году, скорее всего, нас ждет «передел» рынка: не все маленькие застройщики справятся с последствиями пандемии и кризиса, не все смогут получить поддержку банков, так что останутся крупные игроки с одобренным проектным финансированием и денежной подушкой. Поэтому покупать жилье «на котловане» по-нашему мнению лучше просто для жизни, а вот для заработка и сохранения капитала стоит рассмотреть перспективные локации и инвестиционные форматы недвижимости.



При вложениях в недвижимость в кризисных условиях надо быть внимательными. Во-первых, в нестабильной ситуации на рынке может появиться много неликвидных объектов, которые в обычное время было не продать. Но теперь на фоне общей паники любое снижение цены может привлечь покупателей, которые потом не смогут свой актив ни продать, ни сдать в аренду. Во-вторых — надо внимательно изучить застройщика — как он переживал другие кризисы, как у него с финансированием и сроками строительства, были ли задержки и совпадает ли реальный результат с планом. И третье — при выборе локации важно смотреть комплексно на весь район и все факторы, влияющие на его развитие.



В этом году возможны два сценария развития рынка недвижимости: как спад, так и подъем. Несмотря на оптимистичность второго, его вероятность ниже — высокая инфляция и рост цен на стройматериалы внесут свои коррективы. Застройщики просто не смогут снижать цены или продавать себе в убыток.



Последствия нынешней ситуации, скорее всего, породят трудовую миграцию из регионов в крупные города, и всем этим людям будет нужно жилье, они создадут спрос. И Петербург в этом плане будет выглядеть привлекательнее на фоне столицы — поскольку цены на квадратные метры здесь ниже, как с точки зрения покупки, так и аренды.



Отложенный спрос и нестабильность экономики, могут повысить цены на рынке жилья в 2020 году — от 7 до 10%, поэтому сейчас момент для покупки с долгосрочной стратегией вполне подходящий. Вложения в жилье от топового застройщика в хорошо развитом районе или краткосрочная спекулятивная сделка при покупке на котловане будут оправданы при таких прогнозах.



Если же мы рассматриваем инвестиционные форматы с целью сохранения капитала и получения дополнительного дохода, то можно рассмотреть кондо-отели, коливинг, сервисные апартаменты. Выбирать можно как в строящихся проектах, где можно будет дополнительно заработать на росте цены, так и в уже работающих, которые подтвердили свою доходность.



Компания Бекар

