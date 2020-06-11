Среда, 10 июня, на дорогах Петербурга пока что оказалась самым неаварийным днем текущей недели. В Ленобласти картина такая же, а по тяжести последствий разница еще заметнее — всего два серьезных ДТП.

Как сообщает 11 июня Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, за минувшие сутки в Петербурге произошло 238 дорожных аварий, в 8 из которых пострадали люди. Травмы получили 11 человек. В Ленобласти зафиксировали 70 ДТП, в том числе два случая с пострадавшими. Травмы получили двое. Детей среди пострадавших в обоих регионах не было, погибших в ДТП тоже.

Тяжелых аварий было несколько. В половине восьмого утра на перекрестке Московского проспекта и улицы Фрунзе столкнулись Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. В «Шкоде» пострадали два пассажира: один получил тяжелые травмы, второй средние. Поздним вечером во Фрунзенском районе досталось пешеходам. ДТП произошло в 23:18 на пересечении Бухарестской улицы и проспекта Славы, напротив дома 96 по Бухарестской. Молодой парень на Toyota Corolla не справился с управлением, машину занесло, и она выехала на тротуар, где сбила троих мужчин. Подробностями произошедшего поделились очевидцы. Как уточняет «Дорожный инспектор», все пострадавшие — мужчины 22, 23 и 24 лет — являются гражданами Узбекистана, они получили травмы средней степени тяжести. Водитель — гражданин Кыргызстана, он был трезв, имеет водительский стаж с 2018 года.

Самым аварийным же днем недели пока что стал вторник, 9 июня. В Петербурге за этот день произошло 307 ДТП, в 11 из которых пострадали люди. Травмы получили 11 человек, в том числе один ребенок. В Ленобласти было зафиксировано 89 дорожных аварий, и тоже в 11 случаях были пострадавшие: 13 взрослых и двое детей. Один человек погиб.