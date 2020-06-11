«Итоги недели» с Андреем Константиновым:Дело Михаила Ефремова, в США продолжаются протесты, снятие коронавирусных ограничений в Петербурге
Актер Михаил Ефремов на скорости выехал на встречную полосу и врезался в автофургон — его водитель погиб. Ефремов был пьян, а в его крови нашли следы наркотиков. В США прошли похороны Джорджа Флойда, протесты продолжаются — теперь громят памятники Колумбу. Досталось даже «Унесенным ветром». В Петербурге и Москве снимают коронавирусные ограничения. Мэрия Москвы разыграет призы среди участников голосования по поправкам к Конституции.
Итоги недели
fontanka.ru
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.