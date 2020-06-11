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11.06.2020 17:00
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«Итоги недели» с Андреем Константиновым:

Дело Михаила Ефремова, в США продолжаются протесты, снятие коронавирусных ограничений в Петербурге

Актер Михаил Ефремов на скорости выехал на встречную полосу и врезался в автофургон — его водитель погиб. Ефремов был пьян, а в его крови нашли следы наркотиков. В США прошли похороны Джорджа Флойда, протесты продолжаются — теперь громят памятники Колумбу. Досталось даже «Унесенным ветром». В Петербурге и Москве снимают коронавирусные ограничения. Мэрия Москвы разыграет призы среди участников голосования по поправкам к Конституции.

Итоги недели

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Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

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