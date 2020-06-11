ДТП на Славы с двух ракурсов: «Тойота»-снаряд сдвигает остановку как картонную коробку
Серьёзное ДТП на проспекте Славы зафиксировала камера наружного наблюдения. «Фонтанка» достала этот ролик. На записи видно, как «Тойота Королла» летит через перекрёсток, выскакивает на тротуар и сносит остановочный павильон.
«Фонтанка.ру»
Аварию записал и регистратор очевидца, видео выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» днём 11 июня. Остановка в правой части кадра, но «полёт» «Тойоты» видно хорошо, звук удара тоже ясно слышен.
ДТП, как уже сообщалось, произошло 10 июня около 23:20 на пересечении Славы и Бухарестской улицы. За рулём «Тойоты» находился мужчина 2001 года рождения. По данным «Дорожного инспектора», он допустил занос. На момент ДТП он был трезв, его водительский стаж — с 2018 года. Он является гражданином одной из азиатских стран, входивших в состав СССР. Пострадавшие пешеходы — мужчины 95-го, 96-го и 97-го годов рождения — тоже иностранцы, из соседнего государства. Травмы у них средней степени тяжести.
До приезда медиков помощь пострадавшим оказывали очевидцы. Наложение жгутов осложняло обилие осколков стекла в теле.