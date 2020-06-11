«Интерфакс»: Михаила Ефремова снова допрашивают по делу о ДТП

Михаила Ефремова увезли из дома на допрос в Главное следственное управление МВД по Москве. Об этом 11 июня пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.



Напомним, машина ФСИН забрала актера из дома около 14.00, причины этого не назывались. В телеграм-каналах предполагали, что его могут везти на допрос по делу о сбыте наркотиков. Однако собеседник «Интерфакса» уверяет, что в полиции только планируют «получить дополнительную информацию о дорожно-транспортном происшествии, виновником которого стал актер».

