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11.06.2020 15:32
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«Интерфакс»: Михаила Ефремова снова допрашивают по делу о ДТП

Михаила Ефремова увезли из дома на допрос в Главное следственное управление МВД по Москве. Об этом 11 июня пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Напомним, машина ФСИН забрала актера из дома около 14.00, причины этого не назывались. В телеграм-каналах предполагали, что его могут везти на допрос по делу о сбыте наркотиков. Однако собеседник «Интерфакса» уверяет, что в полиции только планируют «получить дополнительную информацию о дорожно-транспортном происшествии, виновником которого стал актер».

Напомним, Ефремов сегодня мог нарушить условия домашнего ареста — с его сим-карты зарегистрировались в Telegram. Интернетом актеру пользоваться запрещено.

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Комментарии (2)

AGP
Фъ, не забудьте рассказать, когда и во сколько МЕ привезут с допроса. Это важно знать.
alex-un
Будет лучше если после допроса Михаила Ефремова отправят в СИЗО, а не домой.
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