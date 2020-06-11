Санитары, перевозящие умерших, пожаловались на переработки и отсутствие доплат по COVID-19. «Трупы не дышат»

Московские санитары, которые перевозят умерших, в том числе и тех, у кого был диагностирован коронавирус, пожаловались на отсутствие спецвыплат за работу с COVID-19. При этом, как они рассказали 11 июня «Медиазоне», во время пандемии начались переработки по 50–60 часов в месяц: «аврал просто невозможный».



Сотрудников московского бюро судмедэкспертизы, по их словам, не снабдили достаточными средствами защиты. Как уверяет специалист Сергей Иванов, у каждого сотрудника есть лишь «маска марлевая, очки, как от солнца, простые, и костюм — не как у врачей, а такой, что просто смешно, когда надеваешь его, то рвется весь». По его словам, «марля и то крепче будет». При этом регулярные тесты на коронавирус специалистам не делают и не сообщают, кто именно погиб в результате коронавирусных осложнений. В бюро со всего города привозят тела погибших от различных причин.

