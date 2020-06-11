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11.06.2020 15:15
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Санитары, перевозящие умерших, пожаловались на переработки и отсутствие доплат по COVID-19. «Трупы не дышат»

Московские санитары, которые перевозят умерших, в том числе и тех, у кого был диагностирован коронавирус, пожаловались на отсутствие спецвыплат за работу с COVID-19. При этом, как они рассказали 11 июня «Медиазоне», во время пандемии начались переработки по 50–60 часов в месяц: «аврал просто невозможный».

Сотрудников московского бюро судмедэкспертизы, по их словам, не снабдили достаточными средствами защиты. Как уверяет специалист Сергей Иванов, у каждого сотрудника есть лишь «маска марлевая, очки, как от солнца, простые, и костюм — не как у врачей, а такой, что просто смешно, когда надеваешь его, то рвется весь». По его словам, «марля и то крепче будет». При этом регулярные тесты на коронавирус специалистам не делают и не сообщают, кто именно погиб в результате коронавирусных осложнений. В бюро со всего города привозят тела погибших от различных причин.

«Нам департамент [здравоохранения Москвы] сказал, что у нас безвредная работа, даже в случае с COVID-19. Нам сказали: "Трупы — не дышат". Нам это единственный ответ был. Без этих доплат мы вынуждены выходить на подработки», — поделились работники.

В департаменте здравоохранения Москвы объяснили, что за транспортировку трупов дополнительные правительственные выплаты действительно не положены. Официально это уже не «медицинская помощь».

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Комментарии (4)

260737351
Так чего тогда ковидных в закрытых гробах хоронят в братских могилах, раз не всё так страшно?! Театр абсурда...
Oleg_I
Это что. У нас, если партия прикажет, и живые дышать не будут. Такое время сейчас непростое, надо поднапрячься, затянуть пояса... Кислород будет, обязательно, с 1 числа следующего месяца. Оформите заявку через Госуслуги.
260409351
"Трупы — не дышат". бывает, что выдыхают.
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