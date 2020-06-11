«Юный строитель» получил предупреждение за выход на спортплощадку в разгар пандемии

Руководство учреждения летнего отдыха в Курортном районе привлекли к административной ответственности за нарушение, допущенное в разгар эпидемии коронавируса. Об этом 11 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Зеленогорский районный суд вынес предупреждение детскому оздоровительному лагерю «Юный строитель» за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.



В частности, в период действия введенных властями ограничительных мер учреждение не приостановило работу и привлекло своих сотрудников к уборке улиц и спортплощадки на территории ДОЛ.

