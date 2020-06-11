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11.06.2020 14:59
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«Юный строитель» получил предупреждение за выход на спортплощадку в разгар пандемии

Руководство учреждения летнего отдыха в Курортном районе привлекли к административной ответственности за нарушение, допущенное в разгар эпидемии коронавируса. Об этом 11 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Зеленогорский районный суд вынес предупреждение детскому оздоровительному лагерю «Юный строитель» за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

В частности, в период действия введенных властями ограничительных мер учреждение не приостановило работу и привлекло своих сотрудников к уборке улиц и спортплощадки на территории ДОЛ.

Представитель «Юного строителя» вину признала и пообещала больше не допускать нарушений.

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