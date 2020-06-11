Машина УФСИН забрала Ефремова из дома. Причины пока неизвестны
Машина УФСИН забрала Михаила Ефремова из его дома в Плотниковом переулке. Об этом 11 июня сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, сотрудники поднялись в квартиру актера около 14:00. Что стало причиной их приезда, пока официально неизвестно. «МК» предполагает, что причиной могла стать регистрация в Telegram c сим-карты актера — по условиям домашнего ареста ему запрещено пользоваться Интернетом. Впрочем, у РЕН ТВ другая информация — Ефремова якобы могут везти на допрос в рамках дела о сбыте наркотиков.
Актер Михаил Ефремов 8 июня стал участником смертельного ДТП в Москве. На своем Jeep Grand Cherokee он вылетел на встречную полосу Садового кольца, врезавшись в развозку продуктового интернет-магазина. Утром 57-летний водитель Сергей Захаров скончался. Экспертиза показала, что в момент аварии у заслуженного артиста было «опьянение сильной степени», а позже в его крови нашли и следы наркотиков. Дело вызвало большой общественный резонанс, поэтому его прокомментировали и в Кремле, назвав «чудовищным случаем». Столичный суд отправил актера под домашний арест до 9 августа. Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что повлекло смерть человека.