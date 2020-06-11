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11.06.2020 14:18
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С телефона Ефремова зашли в Telegram. По условиям домашнего ареста ему запрещено пользоваться Интернетом

С сим-карты Михаила Ефремова днем 11 июня зашли в мессенджер Telegram. Соответствующее сообщение отобразилось у журналистов, у которых был номер актера.

скриншот приложения Telegram

Напомним, 9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Согласно условиям ареста, ему запрещено пользоваться телефоном и Интернетом. Видимо, актер забыл об особенности мессенджера, из-за которой контакт вновь появившегося пользователя отображается у всех, у кого есть его телефонный номер.

скриншот приложения Telegram

Актер Михаил Ефремов 8 июня стал участником смертельного ДТП в Москве. На своем Jeep Grand Cherokee он вылетел на встречную полосу Садового кольца, врезавшись в развозку продуктового интернет-магазина. Утром 57-летний водитель Сергей Захаров скончался. Экспертиза показала, что в момент аварии у заслуженного артиста было «опьянение сильной степени», а позже в его крови нашли и следы наркотиков. Дело вызвало большой общественный резонанс, поэтому его прокомментировали и в Кремле, назвав «чудовищным случаем». Столичный суд отправил актера под домашний арест до 9 августа. Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что повлекло смерть человека.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

ol_1
Такой бред, он человека жизни лишил, а его на домашний арест посадили, лучше бы на это внимание обратили!
Чубчик Кучерявый
есть один известный чел, который правильно выразил позицию избранных: "А мне - насрать !". Чего взбеленились ? Это вам нельзя. ИМ МОЖНО
260578211
Во-первых, телефон это не огнестрельное оружие, которое запрещено передавать, в т.ч. в пользование, другим лицам не имеющим на него разрешение. Во-вторых, зачем ему запретили пользоваться связью и интернетом? Он хакер, который способен продолжать причинять вред Обществу своими действиями? Он обычный алкоголик, который из-за разгильдяйства угробил человека. Суду надо было запретить продавать Ефремову водку, изъять всю водку и алкогольные напитки дома и пр. При чем здесь ограничение Интернета-то? Зачем трогать при любой возможности Интернет?
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