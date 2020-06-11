С телефона Ефремова зашли в Telegram. По условиям домашнего ареста ему запрещено пользоваться Интернетом
С сим-карты Михаила Ефремова днем 11 июня зашли в мессенджер Telegram. Соответствующее сообщение отобразилось у журналистов, у которых был номер актера.
Напомним, 9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Согласно условиям ареста, ему запрещено пользоваться телефоном и Интернетом. Видимо, актер забыл об особенности мессенджера, из-за которой контакт вновь появившегося пользователя отображается у всех, у кого есть его телефонный номер.
Актер Михаил Ефремов 8 июня стал участником смертельного ДТП в Москве. На своем Jeep Grand Cherokee он вылетел на встречную полосу Садового кольца, врезавшись в развозку продуктового интернет-магазина. Утром 57-летний водитель Сергей Захаров скончался. Экспертиза показала, что в момент аварии у заслуженного артиста было «опьянение сильной степени», а позже в его крови нашли и следы наркотиков. Дело вызвало большой общественный резонанс, поэтому его прокомментировали и в Кремле, назвав «чудовищным случаем». Столичный суд отправил актера под домашний арест до 9 августа. Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что повлекло смерть человека.