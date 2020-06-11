Как сообщает 11 июня паблик предприятия «ВКонтакте» , сегодня в 3 часа ночи сотрудник, ехавший на служебном автомобиле, заметил медведицу с тремя медвежатами на центральном карьере. В конце мая животные появлялись сразу в нескольких местах: в карьере «Северный-2», на территории хвостохранилища и на площадке пересменки в центральном карьере. После этого сотрудникам комбината, работающим на открытой территории, предложили ходить как минимум по двое.

Комбинат заказал 45 воздушных горнов для отпугивания зверей. Звук воздушного горна достигает 115 дБ, он эффективен даже на большом расстоянии. Критический уровень шума для животных — около 70 дБ. Горны безопасны как для людей, так и для животных, их будут выдавать сотрудникам, которые работают на открытых территориях и рядом с лесными массивами.

Правда, воздушный горн — не гарантия от нападения дикого зверя, поэтому предприятие напоминает правила поведения при встрече с медведем.