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11.06.2020 14:14
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Медведи выходят к карельским горнякам. Ради безопасности людям выдадут горны

На горно-обогатительный комбинат «Карельский окатыш» зачастили медведи.

Как сообщает 11 июня паблик предприятия «ВКонтакте», сегодня в 3 часа ночи сотрудник, ехавший на служебном автомобиле, заметил медведицу с тремя медвежатами на центральном карьере. В конце мая животные появлялись сразу в нескольких местах: в карьере «Северный-2», на территории хвостохранилища и на площадке пересменки в центральном карьере. После этого сотрудникам комбината, работающим на открытой территории, предложили ходить как минимум по двое.

Комбинат заказал 45 воздушных горнов для отпугивания зверей. Звук воздушного горна достигает 115 дБ, он эффективен даже на большом расстоянии. Критический уровень шума для животных — около 70 дБ. Горны безопасны как для людей, так и для животных, их будут выдавать сотрудникам, которые работают на открытых территориях и рядом с лесными массивами.

Правда, воздушный горн — не гарантия от нападения дикого зверя, поэтому предприятие напоминает правила поведения при встрече с медведем.

Фото: Карельский окатыш | Северсталь

В мае медведь напал на мужчину прямо на территории Ярославля. Животное решили ликвидировать.

Фото: Карельский окатыш | Северсталь

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Комментарии (2)

f0ntan
Медведь как на эмблеме ЕР
закоренелый ленинградец
А к горнам галстуки пионерские выдать.
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