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11.06.2020 14:04
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Москвичи наголосуют себе на хлеб. Активным избирателям в столице раздадут сертификаты на товары и услуги на 10 млрд рублей.

Москвичам раздадут более 2 млн сертификатов на товары и услуги общим номиналом около 10 млрд рублей. Купоны в рамках программы «Миллион призов» будут разыгрывать через портал «Активный гражданин» среди участников голосования по поправкам в Конституцию. Об этом 11 июня сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексея Немерюка.

По словам чиновника, инициаторами программы выступили представители бизнес-сообщества и Московская торгово-промышленная палата (МТПП). В акции примут участие более 3 тыс. магазинов и предприятий сферы услуг, для которых сертификаты должны стать дополнительной поддержкой.

Сайт проекта откроется в День России 12 июня, а принять участие в программе можно будет с 25 июня по 31 декабря. Для этого нужно прийти на электронный или обычный избирательный участок в день голосования по поправкам в Конституцию, проголосовать и получить специальный код, среди которых будут разыгрывать призы.

«И после этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться на привычном для огромного количества москвичей портале «Активный гражданин», — сказал Немирюк.

Москвичи смогут потратить баллы на товары и услуги в магазинах, кафе и ресторанах города, пополнить проездной «Тройка», парковочный счет, получить билеты в кино, театр, музеи.

Напомним, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля 2020 года. Некоторые люди смогут проголосовать досрочно с 25 июня. В Петербурге голосование пройдет на обычных участках, со всеми мерами профилактики распространения коронавируса.

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Комментарии (10)

spb7771250
Вообще-то это должно называться подкуп избирателя, и это преступление. Но это так не называется.
Игорь Титов
опять москалям профит)))
Михаил Азаров
Охереть! Такой смачный плевок на остальные регионы - а вам слабо?
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