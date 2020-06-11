Москвичи наголосуют себе на хлеб. Активным избирателям в столице раздадут сертификаты на товары и услуги на 10 млрд рублей.

По словам чиновника, инициаторами программы выступили представители бизнес-сообщества и Московская торгово-промышленная палата (МТПП). В акции примут участие более 3 тыс. магазинов и предприятий сферы услуг, для которых сертификаты должны стать дополнительной поддержкой.

Москвичам раздадут более 2 млн сертификатов на товары и услуги общим номиналом около 10 млрд рублей. Купоны в рамках программы «Миллион призов» будут разыгрывать через портал «Активный гражданин» среди участников голосования по поправкам в Конституцию. Об этом 11 июня сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексея Немерюка.

Сайт проекта откроется в День России 12 июня, а принять участие в программе можно будет с 25 июня по 31 декабря. Для этого нужно прийти на электронный или обычный избирательный участок в день голосования по поправкам в Конституцию, проголосовать и получить специальный код, среди которых будут разыгрывать призы.



«И после этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться на привычном для огромного количества москвичей портале «Активный гражданин», — сказал Немирюк.



Москвичи смогут потратить баллы на товары и услуги в магазинах, кафе и ресторанах города, пополнить проездной «Тройка», парковочный счет, получить билеты в кино, театр, музеи.



Напомним, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля 2020 года. Некоторые люди смогут проголосовать досрочно с 25 июня. В Петербурге голосование пройдет на обычных участках, со всеми мерами профилактики распространения коронавируса.

