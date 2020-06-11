«Люди, которые могут». О людях с инвалидностью, добившихся успехов, расскажут в онлайн-трансляциях
Общественное движение «Доступ открыт» начинает цикл онлайн-трансляций «Люди, которые могут» на канале YouTube, героями которых станут люди с инвалидностью.
Несмотря на ограниченные возможности здоровья, все герои цикла добились значительных успехов в различных сферах, хотя им приходилось преодолевать немалые трудности, идя к своей цели. Среди них и те, кто родился с особенностями, и те, кто получил инвалидность уже в сознательном возрасте.
Первый эфир состоится 15 июня в 19:00 на YouTube-канале АНО «Доступ открыт». Его героями станут Дамир Миллер и Михаил Киселев, сообщает АСИ. 24-летний Дамир после операции на опухоли спинного мозга оказался в инвалидном кресле. Несмотря на это, он получил образование, выучил иностранные языки, стал программистом и открыл мир путешествий для людей с инвалидностью, создав первый в своём роде международный сервис accesstravel, где инвалиды могут выбирать страну для отдыха и путешествовать комфортно.
Михаил Киселев — общественный деятель. Он получил травму в 2016 году на батуте, делая сальто. Был поврежден спинной мозг на шейном уровне, поэтому руки и ноги у Михаила обездвижены. Михаил руководит молодежной организацией «Российские студенческие отряды (РСО)». Проект Михаила «Социальное такси» помог сделать доступными машины для людей с инвалидностью в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
Общественное движение «Доступ открыт» было основано в 2013 году Александром Мягковым и Алексеем Голубевым — инвалидами детства. Движение реализует волонтёрские проекты, направленные на помощь всем слабозащищённым слоям населения; организует инклюзивные, образовательные, культурные и спортивные мероприятия; защищает права людей с инвалидностью, оказывая бесплатно юридическую консультацию и представляя их интересы в суде; проводит программы, развивающие личные качества и мотивацию; популяризирует идеи добровольчества, благотворительности.
Уникальность организации «Доступ открыт» состоит в том, что она объединяет добровольцев с инвалидностью и добровольцев, не относящихся к людям с ограниченными возможностями здоровья — вместе они занимаются волонтёрством и благотворительностью.