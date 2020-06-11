«Люди, которые могут». О людях с инвалидностью, добившихся успехов, расскажут в онлайн-трансляциях

Общественное движение «Доступ открыт» начинает цикл онлайн-трансляций «Люди, которые могут» на канале YouTube, героями которых станут люди с инвалидностью.

Несмотря на ограниченные возможности здоровья, все герои цикла добились значительных успехов в различных сферах, хотя им приходилось преодолевать немалые трудности, идя к своей цели. Среди них и те, кто родился с особенностями, и те, кто получил инвалидность уже в сознательном возрасте.

Первый эфир состоится 15 июня в 19:00 на YouTube-канале АНО «Доступ открыт». Его героями станут Дамир Миллер и Михаил Киселев, сообщает АСИ. 24-летний Дамир после операции на опухоли спинного мозга оказался в инвалидном кресле. Несмотря на это, он получил образование, выучил иностранные языки, стал программистом и открыл мир путешествий для людей с инвалидностью, создав первый в своём роде международный сервис accesstravel, где инвалиды могут выбирать страну для отдыха и путешествовать комфортно.