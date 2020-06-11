ГИБДД предупреждает о «двойниках МРЭО», появившихся в Интернете

Как сообщает 11 июня отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в Интернете появились сайты организаций, которые предоставляют автомобильные услуги на коммерческой основе. При этом часто их контент и отдельные элементы оформления схожи с официальной символикой органов государственной власти, в том числе ГИБДД.

Госавтоинспекция Санкт-Петербурга и Ленинградской области предупреждает водителей о появлении «двойников МРЭО», оказывающих платные автомобильные услуги. В ведомстве напоминают, что МРЭО не являются коммерческими организациями и не берут дополнительные платежи, кроме установленных законом пошлин.

Эти организации предлагают за плату осуществить предварительную запись на получение государственных услуг в подразделения ГИБДД, представляясь сотрудниками «коммерческих МРЭО» или «платных МРЭО». Однако в Госавтоинспекции подчеркивают, что таких МРЭО не существует: ни один из межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД по Петербургу и Ленобласти не является частью какой-либо коммерческой организации, а центры предоставления автомобильных услуг не предоставляют государственные услуги и не имеют к ним отношения.

«Размеры государственных пошлин установлены Налоговым кодексом Российской Федерации, взимание дополнительных сборов и платежей не предусмотрено», — отмечают в ведомстве.

Информацию о подразделениях ГИБДД можно найти на официальном сайте ГИБДД РФ. МРЭО Петербурга и Ленинградской области отдельных сайтов не имеют. А предварительно записаться на получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции можно через Единый портал госуслуг, выбрав ближайшее подразделение и удобное время.