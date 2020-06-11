Отсрочку — всем. Смольный разрешит временно не платить за аренду не только официально пострадавшему бизнесу

Смольный намерен увеличить число предпринимателей, которые могут претендовать на отсрочку по аренде городской недвижимости. Как сообщили 11 июня в аппарате вице-губернатора Евгения Елина, чиновники разработали постановление правительства, которое распространит льготу на весь малый и средний бизнес вне зависимости от вида деятельности.



Чтобы получить поддержку, необходимо на 13.03.2020 состоять в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Также на отсрочку или рассрочку могут претендовать все социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО).

