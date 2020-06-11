Отсрочку — всем. Смольный разрешит временно не платить за аренду не только официально пострадавшему бизнесу
Смольный намерен увеличить число предпринимателей, которые могут претендовать на отсрочку по аренде городской недвижимости. Как сообщили 11 июня в аппарате вице-губернатора Евгения Елина, чиновники разработали постановление правительства, которое распространит льготу на весь малый и средний бизнес вне зависимости от вида деятельности.
Чтобы получить поддержку, необходимо на 13.03.2020 состоять в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Также на отсрочку или рассрочку могут претендовать все социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО).
Также Смольный меняет сроки предоставления льготы. Если сейчас от платы бизнес освобождается только до прекращения режима повышенной готовности, то в новом варианте можно будет не платить до 1 октября 2020 года.