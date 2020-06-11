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11.06.2020 13:16
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РЖД возвращает все отменённые из-за коронавируса «Сапсаны»

РЖД возвращает в расписание все отменённые из-за коронавируса рейсы «Сапсанов». Об этом сообщает агентство «Прайм» 11 июня.

«С 24 июня движение поездов будет осуществляться по нормативному графику, продажа билетов на поезда уже ведется», — рассказали в пресс-службе компании.

Прежнее расписание скоростных поездов доступно в приложении по продаже билетов. Между Санкт-Петербургом и Москвой до пандемии коронавируса курсировало до 15 пар «Сапсанов» в день, в том числе один — между Петербургом и Нижним Новгородом через Москву.

РЖД из-за снижения пассажиропотока сокращали число пар «Сапсанов» между Москвой и Петербургом до 4 в сутки. С 29 мая его увеличили вдвое. Также вновь поставлен в расписание «Сапсан» из Петербурга до Нижнего Новгорода через Москву. Такой график будет действовать до 24 июня.

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