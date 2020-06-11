На вопрос «Патриот ли вы или нет?» — в июне 2020 года «безусловно, да» ответило менее половины россиян — 46 %. Двадцать лет назад «безусловными» патриотами себя называли 84 % граждан РФ. Об этом 11 июня, накануне Дня России, сообщает ВЦИОМ.

Фото: ВЦИОМ

Вместе с тем сегодня 43 % россиян на тот же вопрос ответили «скорее, да». Количество тех, кто открыто признавался, что он не патриот, за те же 20 лет сократилось ровно в два раза. В 2000 году «я — не патриот» мог себе позволить сказать вслух каждый шестой россиянин (16 %) , сегодня же «безусловно, нет» ответили 2 % избирателей России. Ещё 6 % «скорее» не патриоты.



За 20 лет у россиян поменялось и отношение к тому, что значит быть патриотом. Вариант «любить свою страну» в 2000 году выбирали 56 % респондентов, а сегодня лишь 47 % . Но одновременно выросло с 35 % до 44 % количество граждан, которые называют патриотизмом работу и действия ради процветания страны.

Менять положение дел в стране ради обеспечения достойного будущего на старте президентства Владимира Путина выбирал каждый четвёртый россиянин (24 %), спустя 20 лет этот вариант выбирает уже каждый третий респондент (33 %) государственной службы социологии. И если вариант «защищать страну от любых нападок и обвинений» за этот же срок вырос с той же четверти до трети респондентов — с 25 % до 32 %, то вариант «говорить правду о своей стране, какой бы горькой она ни была» за прошедшие двадцать лет стали выбирать в 2,5 раза чаще. Патриотизм как правда о себе в 2000 году был близок лишь 12 % граждан, сегодня — 29 %.

Фото: ВЦИОМ

Топ-3 событий, которые за последние 10–15 лет вызвали у россиян чувство гордости, возглавляют: присоединение Крыма, проведение Олимпиады и развитие армии с укреплением безопасности. Этим гордятся 16 % , 10 % и 9 % россиян соответственно. Внешней политикой россияне гордятся вдвое активнее (4 %) , чем выборами Владимира Путина (2 %) . Те же 2 % набрали и такие важные составляющие гордости граждан РФ, как «Бессмертный полк», рост благосостояния и развитие космической отрасли.

Фото: ВЦИОМ

При этом в качестве примера человека, которым могла бы гордиться страна, россияне стали называть Владимира Путина чаще, чем в 2013 году. Тогда вторым президентом России гордился каждый десятый собеседник ВЦИОМ — 9 % . В июне 2020 года Путина как пример гордости страны назвали уже 13 % россиян. Показательно, что второй по популярности представитель власти — глава Минобороны Сергей Шойгу — как был предметом гордости страны для 6 % респондентов, так и остался.

За семь лет из списка лиц, кем может гордиться Россия, исчезли Зюганов, Пугачёва, Жириновский, Кобзон, Алфёров, Михалков и Медведев. Каждым из них гордился каждый сотый россиянин. Но в 2020 году с тем же рейтингом в 1 % в списке «живых гордостей» появились Навальный и Грудинин. Из списка также исчезли учителя, а медики теперь являются объектом гордости для 3 % россиян. В 2013-м медиками гордились 2 % граждан.

Опрос был проведен 6 июня среди 1600 совершеннолетних россиян.