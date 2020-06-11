На М-11 рассыпался Defender, колёса, прыгая, покатились в стороны. Ложь дальнобойщика раскрыло видео
Смертельное ДТП на автодороге М-11 «Нева» зафиксировала камера видеонаблюдения.
Как сообщает 11 июня УГИБДД по Тверской области на своей странице «ВКонтакте», вчера в 16:37 на 114-м километре трассы 33-летний водитель тягача DAF с полуприцепом, ехавший в направлении Петербурга, нарушил дистанцию и ударил ехавший перед ним Land Rover под управлением 40-летнего водителя. Внедорожник откинуло в металлическое барьерное ограждение, и он перевернулся. Водитель «Ленд Ровера» скончался до приезда бригады скорой помощи. Он не был пристёгнут.
Водитель фуры, дальнобойщик, сначала пытался снять с себя вину и обманул полицейских, пишет издание Tverigrad. Он заявил, что ехал в левом ряду, а двигавшийся в правом «Дефендер» внезапно начал вилять и столкнулся с ним. Но запись камеры продемонстрировала, что всё было не так.
Что касается использования ремня безопасности, два дня назад, 9 июня, на Ропшинском шоссе водитель погиб именно из-за того, что не пристегнулся. Само по себе ДТП было мелкое: во дворе машина наехала на бетонную полусферу и опрокинулась. Мужчина при этом выпал наружу, и автомобиль лёг на него сверху.