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11.06.2020 12:41
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Пандемия организовала дефицит российского бюджета в 400 млрд рублей. В прошлом году профицит составлял более триллиона

Федеральный бюджет РФ с января по май 2020 года исполнен с дефицитом в 406,59 млрд рублей. Такие данные содержатся в отчете Федерального казначейства РФ.

По данным на 1 июня, доходы бюджета за пять месяцев составили 7,891 трлн рублей, а расходы — 8,297 трлн рублей.

При этом в мае Минфин РФ публиковал предварительную оценку исполнения бюджета за январь — апрель 2020 года. Предполагалось, что за этот период он будет исполнен с профицитом в 122,88 млрд рублей, или 0,4 % ВВП. Доходы, по прогнозу Минфина, должны были составить 7 трлн рублей, а расходы — 6,8 трлн рублей.

Отметим, год назад Минфин сообщал, что в январе — мае 2019 года бюджет был исполнен с профицитом 1,1 трлн рублей. Доходы бюджета тогда составили 7,8 трлн рублей, а расходы — 6,7 трлн рублей.

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