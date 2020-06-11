Пандемия организовала дефицит российского бюджета в 400 млрд рублей. В прошлом году профицит составлял более триллиона

Федеральный бюджет РФ с января по май 2020 года исполнен с дефицитом в 406,59 млрд рублей. Такие данные содержатся в отчете Федерального казначейства РФ.



По данным на 1 июня, доходы бюджета за пять месяцев составили 7,891 трлн рублей, а расходы — 8,297 трлн рублей.

