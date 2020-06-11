FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +18
68.62р77.92р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
11.06.2020 12:29
0
Печать

Приморский суд арестовал Деревенчука из «МЭС Северо-Запад». Избежать СИЗО ему не помог даже коронавирус

Приморский районный суд отправил на два месяца под стражу 49-летнего Юрия Деревенчука, директора по развитию компании «МЭС Северо-Запад». Топ-менеджер просил домашний арест, залог или запрет определённых действий. Об этом 11 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Отмечается, что Деревенчук уверял судью, что скрываться не намерен и вообще болеет коронавирусом, но СИЗО избежать не смог, там он просидит как минимум до 8 августа.

«Фонтанка» подробно писала о задержании топ-менеджеров энергетической компании «МЭС Северо-Запад». Арестованному Деревенчуку и 59-летнему Серебрякову вменяют покушение на получение взятки 100 млн рублей. По версии СК, они требовали деньги через посредника от исполнительного директора АО «Усть-Луга Ойл» Александра Спирина и гендиректора «Новатэк-Усть-Луга» Дмитрия Анищенко.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний